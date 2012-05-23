  1. استانها
  2. مازندران
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۵۲

احداث ساختمان اداری تاکسیرانی ساری آغاز شد

احداث ساختمان اداری تاکسیرانی ساری آغاز شد

ساری- خبرگزاری مهر: عملیات احداث ساختمان اداری مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ساری، همزمان با سوم خرداد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری عضو شورای اسلامی شهر سری عصر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان اداری مدیریت نظارت بر تاکسیرانی ساری با گرامیداشت ولادت امام محمد باقر (ع) و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت:عملیات بیت المقدس یک عملیات سراسر مقدس بود.

وی با قدردانی از زحمات پرسنل شهرداری و شورای شهر اظهار داشت: درایت این افراد باعث توسعه شهری خواهد شد.

باقری با اشاره به برخی از مشکلات رانندگان تاکسی در کشور گفت: سازمان تاکسیرانی در بروز برخی مشکلات نقشی ندارد اما باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا نیازمندیهای رانندگان تاکسی را حل کند.

وی زحمات سازمان تاکسیرانی ورانندگان تاکسی  را در جابجایی مسافران و شهروندان قابل تقدیر دانست و گفت: مردم و مسئولان باید مقبت گرا باشند و فقط قسمت خالی لیوان را نبینند.

کد مطلب 1610548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها