احداث ساختمان اداری تاکسیرانی ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری عضو شورای اسلامی شهر سری عصر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان اداری مدیریت نظارت بر تاکسیرانی ساری با گرامیداشت ولادت امام محمد باقر (ع) و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت:عملیات بیت المقدس یک عملیات سراسر مقدس بود.

وی با قدردانی از زحمات پرسنل شهرداری و شورای شهر اظهار داشت: درایت این افراد باعث توسعه شهری خواهد شد.



باقری با اشاره به برخی از مشکلات رانندگان تاکسی در کشور گفت: سازمان تاکسیرانی در بروز برخی مشکلات نقشی ندارد اما باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا نیازمندیهای رانندگان تاکسی را حل کند.



وی زحمات سازمان تاکسیرانی ورانندگان تاکسی را در جابجایی مسافران و شهروندان قابل تقدیر دانست و گفت: مردم و مسئولان باید مقبت گرا باشند و فقط قسمت خالی لیوان را نبینند.