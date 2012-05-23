مسئولان غافل نشوند؛ خدمت به مردم سیره بزرگان دین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان دامغان طی سالجاری در تالار خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر ضمن تاکید بر اینکه، خدمت به مردم سیره بزرگان دین است، اظهار داشت: مسئولان خدمتگزاری به مردم را باید مهم بدانند و آن را نباید کوچک بشمارند و از آن غافل نشوند.

وی افزود: مدیران باید فرصت خدمتگزاری را غنیمت بدانند و در خدمتگزاری بی منت به مردم کوتاهی نکنند.

امام جمعه دامغان به موضوع گرانی در جامعه اشاره و اظهار داشت: گرانی به مهمترین موضوع امروز جامعه ما تبدیل شده و مردم را درگیر خود کرده است.

وی باید کنترل بازار را در دست گرفت گفت: دولت رضایت مردم را جلب کند.

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه خواستار معرفی خدمات دولت به مردم از سوی مدیران دستگاه های اجرایی شد.

مرتضی علی آبادی افزود: دولت های نهم و دهم خدمات خوبی را در شهرستان دامغان انجام دادند و بی انصافی است که بگویم دولت کاری نکرده است.

وی یادآور شد: دولت های نهم و دهم با اجرای پروژه های متعدد یک کارگاه سازندگی را در سطح کشور راه اندازی کردند تا از این طریق نیز بتوانند خدمات خوبی را به مردم ارائه کنند.

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان در پایان اظهار داشت: همراهی و همکاری مردم با مسئولان باعث رشد، پیشرفت و توسعه شهرستان دامغان شد و در سایه اتحاد و وحدت به دستاوردهای خوبی دست پیدا خواهیم کرد.