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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

بیرودیان:

پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی در گلستان داده شد

پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی در گلستان داده شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: پیشنهاد این شرکت ایجاد شهرک صنعتی مرزی و تبادلات بیشتر بخصوص در منطقه ویژه اقتصادی است که به کشورهای حاشیه دریای خزر داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان عصر چهارشنبه در دومین روز از اجلاس icbc در شهرک صنعتی آق قلا گفت : شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان در حال حاضر یک هزار و 300 هکتار وسعت و 920 فقره قرارداد دارد.

وی افزود: این شرکت همچنین 472 طرح صنعتی بهره بردار دارد که عمده فعالیت صنعتی مستقر در این شهرک ها عبارتند از انواع مکمل هاو ویتامسن های دام و طیور، بسته بندی انواع محصولات غذایی و کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی، سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی است.

بیرودیان ادامه داد: کلیه زیر ساخت های بخش صنعت در این شهرک ها فراهم است و مزیت های مناسبی در بخش های صنعت استان موجود است.

وی اذعان داشت: داشتن منطقه ویژه اقتصادی استان گلستان، مرکز استقرار کسب و کار، فراهم بودن کلیه امکانات زیر بنایی جهت استقرار صنایع از جمله مزیت های سرمایه گذاری استان است.

بیرودیان در ادامه گفت: این شرکت آماده اراده زمین با حداقل قیمت و حداکثر امکانات زیر بنایی در استان است.

کد مطلب 1610553

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