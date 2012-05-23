پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی در گلستان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان عصر چهارشنبه در دومین روز از اجلاس icbc در شهرک صنعتی آق قلا گفت : شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان در حال حاضر یک هزار و 300 هکتار وسعت و 920 فقره قرارداد دارد.

وی افزود: این شرکت همچنین 472 طرح صنعتی بهره بردار دارد که عمده فعالیت صنعتی مستقر در این شهرک ها عبارتند از انواع مکمل هاو ویتامسن های دام و طیور، بسته بندی انواع محصولات غذایی و کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی، سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی است.

بیرودیان ادامه داد: کلیه زیر ساخت های بخش صنعت در این شهرک ها فراهم است و مزیت های مناسبی در بخش های صنعت استان موجود است.

وی اذعان داشت: داشتن منطقه ویژه اقتصادی استان گلستان، مرکز استقرار کسب و کار، فراهم بودن کلیه امکانات زیر بنایی جهت استقرار صنایع از جمله مزیت های سرمایه گذاری استان است.

بیرودیان در ادامه گفت: این شرکت آماده اراده زمین با حداقل قیمت و حداکثر امکانات زیر بنایی در استان است.