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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۴

سهرابی خبرداد:

برگزاری مراسم سوم خرداد در 180 امامزاده مازندران

برگزاری مراسم سوم خرداد در 180 امامزاده مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت:مراسم سالروز سوم خرداد در 180 امامزاده استان برگزار شد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) مراسم جشن و سرور در امامزاده شاخص استان برگزار شد.

مدیر کل اوقاف مازندران وی افزود: دراین این مراسمات سخنرانان، مبلغان و ائمه جماعات به سخنرانی در رابطه با شخصیت امام محمد باقر (ع) و فداکاری رزمندگان در فتح خرمشهر پرداخته اند و مداحان به مولودی خوانی پرداختند.

وی اظهار داشت: بیان خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و یادگاران جنگ در این جشن از ویژگیهای این مراسمات بوده است.

سهرابی ادامه داد: نمایشگاه محصولات فرهنگی، نرم افزارهای قرآنی و مذهبی، نمایشگاه پوستری آزاد سازی خرمشهر، ایستگاه صلواتی در جوار بقاع متبرکه برگزار شده است که موردبازدید علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 1610554

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