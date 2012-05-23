برگزاری مراسم سوم خرداد در 180 امامزاده مازندران

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) مراسم جشن و سرور در امامزاده شاخص استان برگزار شد.

مدیر کل اوقاف مازندران وی افزود: دراین این مراسمات سخنرانان، مبلغان و ائمه جماعات به سخنرانی در رابطه با شخصیت امام محمد باقر (ع) و فداکاری رزمندگان در فتح خرمشهر پرداخته اند و مداحان به مولودی خوانی پرداختند.

وی اظهار داشت: بیان خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و یادگاران جنگ در این جشن از ویژگیهای این مراسمات بوده است.

سهرابی ادامه داد: نمایشگاه محصولات فرهنگی، نرم افزارهای قرآنی و مذهبی، نمایشگاه پوستری آزاد سازی خرمشهر، ایستگاه صلواتی در جوار بقاع متبرکه برگزار شده است که موردبازدید علاقمندان قرار گرفته است.