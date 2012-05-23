ناشران کتاب دفاع مقدس در استان البرز حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رجوانی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب دفاع مقدس که در منزل شهیدان بحیرایی برگزار شد، اظهار داشت: ناشران و مولفان کتاب دفاع مقدس در استان البرز حمایت می شوند.



وی ادامه داد: تلاش بر این است که کتاب های بیشتری را با موضوع دفاع مقدس به چاپ برسانیم تا خدمتی به شهدا کرده باشیم و بتوانیم رشادت و ایثارگری آنها را در جامعه حفظ کنیم.



معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز افزود: تالیف و تدوین آثار ادبی در حوزه دفاع مقدس و نویسنده و شعرایی که در این حوزه فعالیت می کنند مورد حمایت قرار می گیرند.



وی اظهار داشت: ناشران خصوصی که کتاب های دفاع مقدس را نیز چاپ می کنند نیز مورد حمایت قرار می گیرند و کتب های دفاع مقدس برای چاپ به این ناشران واگذار می شود.



معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: این امر به این دلیل است که این افراد تشویق شوند و در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

