سوم خرداد باید در جامعه به فرهنگ تبدیل شود

سیدعباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سوم خرداد حماسه ای ماندگار در راه دفاع از ارزشهای اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بوده است.

وی افزود: این روز بزرگ باید برای نسلهای جوان به خوبی تبین شود تا خاطرات رزمندگان اسلام به فراموشی نرود.



حسینی نژاد گفت: همه امت ایران اسلامی با احساس مسئولیت درمسیرترویج فرهنگ جهاد وایثار وشهادت با حفظ گرامیداشت این ایام ویاد خاطره شهدا وایثارگران زمینه درک وتحلیل این واقعه مهم را برای نسل جوان کشور فراهم سازیم.



فرماندار مرکز استان با اشاره به سوم خرداد که نقطه عطفی در تاریخ اسلام و هشت سال دفاع مقدس بوده است گفت: فتح خرمشهر در سوم خرداد یک معجزه الهی بوده و خداوند خرمشهر را آزاد کرده است.



وی بیان داشت: فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله جدیدی شد و خودباوری در نیروهای خودی تقویت شد و از طرف دیگر این پیروزی سبب شد آمریکا و حامیان صدام حواس شان را جمع کنند و از موضع تهاجم به موضع دفاعی پناه ببرند.



حسینی نژاد افزود: همدلی و صفا و صمیمیت نیروهای ارتش، بسیج و سپاه سبب شد نصرت خداوند جاری شود و پیروزی به‌ سرعت حاصل شود



فرماندار ساری گفت: آنچه مسلم است ایمان، خودباوری، ایثار، مقاومت، اعتماد به خداوند بزرگ، همدلی، پرهیز از اختلاف، وحدت توانست معجزه بزرگ را خلق کند و خونین شهر را دوباره خرمشهر کند.