الگوهای دفاع مقدس باید به جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادرادیبی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب دفاع مقدس که در منزل شهیدان بحیرایی برگزار شد، اظهار داشت: الگوهای دفاع مقدس باید به جامعه به ویژه نسل جوان امروزی معرفی شود.



وی ادامه داد: چاپ کتاب دفاع مقدس و برگزاری اردوهای مختلف از جمله کارهایی است که تلاش می شود معارف دفاع مقدس و الگوهای دفاع مقدس به جامعه و نسل جوان معرفی شود.



مدیر کل اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز افزود: چاپ کتاب های گوناگون با موضوع دفاع مقدس و همچنین حمایت از مولفات و ناشران این حوزه می توان معارف دفاع مقدس را حفظ کرد.



ادیبی افزود: یادواره ها و بازخوانی نوشته های این شهیدان در قالب مجموعه کتاب ها نقش بسزایی درشناساندن راه این شهدا به نسل جوان خواهد داشت.



مدیر کل اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: روزهای آفتابی، جنگ شیمیایی علیه ایران، استان البرز در هشت سال دفاع مقدس به روایت مطبوعات و ظهر آبی حنظله از جمله چهار کتاب دفاع مقدس بودند که امروز در کرج رونمایی شد، تلاشمان بر این است که کتاب های بیشتری را به چاپ برسانیم.

