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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۳۵

کر:

ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین کشورهای همسایه همگرایی را افزایش می دهد

ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین کشورهای همسایه همگرایی را افزایش می دهد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین کشورهای دوست و همسایه باعث ایجاد همگرایی و هم افزایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج گلدی کر عصر چهارشنبه در دومین روز از اجلاس icbc در شهرک صنعتی آق قلا گفت: از مولفه های سرمایه گزاری در دنیا احساس امنیت و امنیت است.

وی افزود: در ایران و به ویژه در استان گلستان و شهرستان آق قلا، این امنیت به خوبی برقرار است.

کر ادامه داد: از کشورهای دوست و همسایه اطراف دریای خزر ، دریای صلح و دوستی ضمن جلوگیری از آلودگی زیست محیطی تقاضای یک خزر تجاری را دارم.

وی اذعان داشت: امروز به کمک دولت های همسایه راه آهن کریدور شمال به جنوب در حال انجام است.

کر ابراز امیدواری کرد: امیدوارم توسعه پایدار شکل بگیرد و همچنین تقاضای گمرکات راه آهن را در این منطقه دارم.

کد مطلب 1610568

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