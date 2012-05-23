ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین کشورهای همسایه همگرایی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج گلدی کر عصر چهارشنبه در دومین روز از اجلاس icbc در شهرک صنعتی آق قلا گفت: از مولفه های سرمایه گزاری در دنیا احساس امنیت و امنیت است.

وی افزود: در ایران و به ویژه در استان گلستان و شهرستان آق قلا، این امنیت به خوبی برقرار است.

کر ادامه داد: از کشورهای دوست و همسایه اطراف دریای خزر ، دریای صلح و دوستی ضمن جلوگیری از آلودگی زیست محیطی تقاضای یک خزر تجاری را دارم.

وی اذعان داشت: امروز به کمک دولت های همسایه راه آهن کریدور شمال به جنوب در حال انجام است.

کر ابراز امیدواری کرد: امیدوارم توسعه پایدار شکل بگیرد و همچنین تقاضای گمرکات راه آهن را در این منطقه دارم.