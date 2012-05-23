تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم خداد ماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با دوم رجب سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم می سال 2012 میلادی.

* تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای برگزاری دیدار روز 14 خرداد برابر ازبکستان آماده می کند، امروز تمریناتش را در کمپ اختصاصی باشگاه بشیکتاش ترکیه برگزار خواهد کرد.

* اولین سالگرد درگذشت مرحوم ناصر حجازی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و استقلال از ساعت 10 صبح امروز در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

* مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم علی مودت پیشکسوت فوتبال ایران و رسانه های ورزشی، از ساعت 10 امروز در قطعه نام آوران بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

* مرحله اول مسابقات لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور در رده آقایان امروز در محل مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار خواهد شد.