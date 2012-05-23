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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۰:۰۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری اولین سالگرد درگذشت ناصر حجازی و ادامه تمرینات تیم ملی در ترکیه مهمترین اتفاقات امروز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم خداد ماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با دوم رجب سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم می سال 2012 میلادی.

* تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای برگزاری دیدار روز 14 خرداد برابر ازبکستان آماده می کند، امروز تمریناتش را در کمپ اختصاصی باشگاه بشیکتاش ترکیه برگزار خواهد کرد.

* اولین سالگرد درگذشت مرحوم ناصر حجازی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و استقلال از ساعت 10 صبح امروز در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

* مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم علی مودت پیشکسوت فوتبال ایران و رسانه های ورزشی، از ساعت 10 امروز در قطعه نام آوران بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

* مرحله اول مسابقات لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور در رده آقایان امروز در محل مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1610571

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