عظمت سوم خرداد در تاریخ جاودانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای عملیات بیت المقدس در سالن اجتماعات منابع طبیعی استان با بیان اینکه سوم خرداد برای همیشه در عرصه تاریخ جاودانه خواهد بود گفت: این روز برای ایران اسلامی یک روز بزرگ و تاریخی است.



وی افزود: آزاد سازی خرمشهر نشان داد که در مواجهه دنیای کفر و الحاد با همه امکانات در یک‌ سو و ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و عشق به شهادت حتی با دست خالی در سوی دیگر پیروزی با کسانی بوده که دست به تجارتی بزرگ زده و برای رضای خدا و تحقق نظام اسلامی همه هستی خود را فدا کردند.



نوبخت گفت: فتح خرمشهر موجب تنزل دشمن شد و موجب پیروزی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس شده است.



وی بیان داشت: خرمشهر مظهر ایستادگی،مقاومت،ایثار و از خودگذشتگی بود که مقومت 35 روزه مردم خرمشهر و سپاه با صلابت که با ایستادگی آنها ایثار،شهادت وقدرت وایمان را به تصویر کشیدند.



مدیرکل منابع طبیعی استان افزود: این سازمان حدود یک میلیون و 182 هزار هکتار عرصه جنگلی در مازندران دارد.



نوبخت گفت: حدود چهار هزار هکتار مرز مشترک با زمین های زراعی مردم در استان داریم.