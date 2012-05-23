  1. ورزش
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۳۱

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان/

شکست پرسپولیس برابر الاتحاد در نیمه اول/ پنالتی ناحق به سود عربستانی‌ها

شکست پرسپولیس برابر الاتحاد در نیمه اول/ پنالتی ناحق به سود عربستانی‌ها

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در شرایطی به پایان رسید که داور ازبکستانی یک پنالتی ناحق برای تیم عربستانی گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جده عربستان، مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 22:40 امروز چهارشنبه بین تیم های الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در ورزشگاه عبدالعزیز فیصل شهر جده برگزار شد که در پایان نیمه اول تیم عربستانی به پیروزی 2 بر صفر رسید.

در این دیدار که به قضاوت "والنتین کوالنکو" از ازبکستان برگزار شد تیم فوتبال الاتحاد در شروع بازی فوتبال تهاجمی را به نمایش گذاشت و چند موقعیت خطرناک را روی دروازه مهمان ایرانی خود پی ریزی کرد که آودوکیچ سنگربان پرسپولیس مانع از بازشدن دروازه اش شد.

در دقیقه 15 این دیدار علی کریمی با پاسی عمقی ایمون زاید را در موقعیتی خوب راهی محوطه جریمه الاتحاد کرد اما ضربه آرام این بازی را "زاید" دروازه بان الاتحاد مهار کرد. در حالی که این دیدار با برتری نسبی الاتحاد پیگیری می شد در دقیقه 35 داور ازبک حرکت شیث رضایی روی مهاجم الاتحاد درون محوطه جریمه را پنالتی اعلام کرد تا "نایف حزازی" دروازه پرسپولیس را باز کند.

داور ازبکستانی در حالی این صحنه را پنالتی اعلام کرد که به اعتقاد کارشناسان داوری به هیچ عنوان پنالتی نبود. در دقیقه 45 این دیدار اشتباه مدافعان پرسپولیس باعث شد "فوزی" برای بار دوم دروازه آودوکیچ را باز کرد. با این حال پرسپولیس نیمه اول را با نتیجه 2 بر صفر به حریف عربستان واگذار کرد.

کد مطلب 1610587

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