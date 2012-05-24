برنامه های ارتحال امام (ره) امسال با کیفیت بیشتری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: امسال تلاش می شود با همکاری تمام دستگاههای فرهنگی و علمی و سایر نهادها برنامه های ارتحال امام (ره) به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی با بیان اینکه امسال برنامه های ارتحال امام (ره) از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار داشت: امسال به لحاظ بیداری اسلامی که در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده زنده نگهداشتن یاد و راه امام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اماملو ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون هزاران شهید است و با فداکاری ملت ایران این انقلاب به ثمر نشسته و این انقلاب پایه های نظام استکباری و استعماری را در هم شکسته است و لذا استکبار و جبهه غرب به طرق های مختلف درصدد آسیب رساندن به انقلاب اسلامی است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه باید در راستای بصیرت افزایی مردم برنامه های خوبی اجرا شود، ابراز داشت: صدا و سیمای مرکز زنجان در مناسبتهای مذهبی با اجرای برنامه های خوب توانسته است به نیازهای مخاطبین جواب دهد.

اماملو بااشاره به اینکه باید به شبهات وارده به بهترین شکل ممکن جواب داد یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در راستای بالابردن آگاهی اقشار مختلف مردم با همکاری دانشگاهها، آموزش و پرورش وسایر دستگاهها برنامه های خوبی را در استان اجرا کرده است.

وی اعزام روحانی به مناطق مختلف استان، اعزام روحانی به همراه کاروانهای اعزامی به مرقد امام (ره)، حمایت و پشتیبانی از برنامه های ارتحال حضرت امام (ره)، برگزاری سخنرانی در مساجد محوری، انتشار ویژه نامه در ماهنامه نیستانیها و سایت تبیان زنجان ، برگزاری مسابقه فرهنگی، برگزاری گفتمان های دینی با موضوع تبیین اندیشه های حضرت امام (ره)، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، حمایت از نمایشگاه هجریار، حمایت از برنامه های فرهنگی کانونهای فرهنگی، توزیع سی دی امام روح الله، تبلیغات شهری و نصب پوستر و بنر در سطح شهر، برگزاری ایستگاههای صلواتی را از جمله برنامه های ارتحال حضرت امام (ره) عنوان کرد.