اوباما به نتایج مذاکرات بغداد نیازمند است

احمدعلی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مذاکرات دیروز ایران و آژانس، دو طرف ابراز خرسندی کردند که نشان میدهد فضای جدیدی برای مذاکره آماده است.
وی با بیان اینکه در مذاکرات بغداد، ایران و 5+1 سعی دارند مدل جدیدی برای مذاکرات آینده طراحی کنند، متذکر شد: مراحل نخست این مدل مشترک را میتوان در مذاکرات استانبول دید که انجام شد.
مقیمی ادامه داد: در شرایط کنونی نکته مهم این است که طرفین مذاکره در چارچوب احترام متقابل گام بردارند.
وی افزود: همانطور که غربیها انتظار دارند ایران اعتمادسازی کند، آنها هم باید به انتظارات ایران پاسخ دهند که مثل لغو تحریمها از جمله در مسائل اقتصادی، کشتیرانی، بانکی است.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس یادآور شد: اگر بخواهند همانند گذشته مذاکرات را یکطرفه پیش ببرند، طبیعی است که به بن بست میخورد.
این مسئول با بیان اینکه اوباما و اروپا نیازمند موفقیتآمیز بودن این مذاکرات هستند، گفت: اروپا با مشکلات اقتصادی روبهرو بوده و هرگونه افزایش قیمت نفت به ضرر آنها است و اوباما هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارند و میداند که ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه تاثیرگذار بوده و به همین دلیل شکست مذاکرات به ضرر اروپا و اوباما است.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که اروپا و اوباما بدانند تلاش روزهای اخیر رژیم صهیونیستی و اعراب برای به شکست رساندن این مذاکرات قابل تامل است چراکه رژیم صهیونیستی بقای خود را در موفق نبودن این مذاکرات و ادامه تحریمها میداند و اعراب هم برای این موضوع، جنجال بحرین را مطرح میکنند.
مقیمی با اشاره به اینکه جلسه روز گذشته آژانس در تهران و مذاکرات استانبول فضا را برای موفقیتآمیز بودن مذاکرات بغداد آماده میکند، اظهار داشت: امیدواریم مذاکرات به همین نحو پیش برود.
وی درباره ایجاد شکاف در نشست 5+1 تصریح کرد: صهیونیسم بر این موضوع تلاش دارد، اما مذاکرات را وسیعتر از این میبینم و مهم این است که آمریکا و اروپا بدانند اگر این مذاکرات یکطرفه باشد، ایران از خواستههایش کوتاه نمیآید.
مقیمی با اشاره به اینکه دیوار اعتمادسازی را قبل از همه اروپا و آمریکا باید ایجاد کنند، متذکر شد: ایران از ابتدای مذاکرات در تمام دولتها حسن نیت خود را نشان داد و حتی دو سال به صورت یکطرفه فعالیتهای هستهای را تعلیق کردیم که نشان از همراهی ایران است.
وی بیان داشت: ما معتقد به آموزههای دینی و تابع رهبری هستیم که ایشان فتوا دادند که به سمت سلاح هستهای نخواهیم رفت.
مقیمی افزود: آنها میدانند که بر فتوای ولی امر مسلمین جهان پایبند هستیم و باید عاقلانه تصمیم بگیرند تا در مذاکرات توافق صورت گیرد.
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