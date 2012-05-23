پیشنهاد غرب برای اعتماد سازی در موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش ادعا کرد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد قدرتهای بزرگ امروز پیشنهادی به ایران ارائه کرده اند که دربرگیرنده اقداماتی برای اعتماد سازی میان طرفین است.

این خبر در حالی است که خبرنگار اعزامی مهر به نشست بغداد گزارش داد غرب نیز در قبال پیشنهادهای مکتوب و جامع ایران، پیشنهادهایی را به طور شفاهی ارائه کرده است که به نظر می رسد این پیشنهادها سه ایراد بزرگ داشته باشد؛ نخست آنکه پیشنهادهای غرب به روز نیستند، دوم آنکه متوازن نیستند و سوم اینکه نگاهی جزیی به مسائل دارند.





