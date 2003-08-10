افزايش حقوق بازنشستگان مرداد ماه پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بر اساس بخشنامه سازمان تامين اجتماعي ميزان افزايش مستمريهاي بازنشستگان از كار افتادگي كلي و بازمندگان 5 درصد مستمري اسفند ماه سال 81 به همراه مبلغ ثابت 120 هزار ريال است .

براساس اين گزارش با اعمال اين ميزان افزايش حداقل مستمري قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در سال جاري با حدود 22 درصد افزايش نسبت به سال قبل به رقم 853 هزار و 380 ريال افزايش مي يابد.

اين گزارش حاكي است : سازمان تامين اجتماعي همچنين ميزان كمك هزينه اولاد قابل پرداخت به مستمري بگيران را در سال جاري ماهانه 17 هزار و 920 ريال، ميزان كمك هزينه عايله مندي را ماهانه 89 هزار و600 ريال و ميزان كمك هزينه همسران متكفل فرزند را نيز ماهانه 44 هزار و 800 ريال اعلام كرده است .

گفتني است بر اساس ضوابط و مقررات موجود، به بازنشستگان و از كار افتادگان كلي مشمول دريافت كمك هزينه عائله مندي بر حسب سنوات پرداخت حق بيمه مبلغي هم تحت عنوان افزايش كمك هزينه عائله مندي پرداخت مي شود اين مبلغ براي افراد با سابقه پرداخت حق بيمه 30 سال و بيشتر 90 هزار ريال براي افراد با سابقه پرداخت حق بيمه بين 25 تا 30 سال 75 هزار ريال ، براي افراد با سابقه پرداخت حق بيمه بين 20 تا 25 سال 60 هزار ريال و براي افراد با سابقه كمتر از 20 سال 30 هزار ريال است .

اين گزارش مي افزايد : مستمري بگيران بازنشسسته و از كار افتاده مشمول دريافت كمك هزينه اولاد تحت پوشش تامين اجتماعي همچنين علاوه بر مبلغ 17 هزار و 920 ريال قابل پرداخت ، به ازاي هر فرزند مشمول دريافت اين كمك، مبلغ 20 هزار ريال نيز به عنوان افزايش كمك هزينه اولاد دريافت مي كنند .