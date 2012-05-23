کشت ذرت در اراضی کشاورزی استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان قزوین از نظر تولید نباتات علوفه ای در سطح کشور با تولید یک میلیون و 490 هزار تن تن در رتبه دوم و در تولید ذرت علوفه ای با 935 هزار تن در رتبه سوم و ذرت دانه ای با 136 هزار تن در رتبه پنجم تولید در سطح کشور قرار دارد.



وی افزود: در سال جاری نیز بر اساس برنامه پنجم توسعه بخش کشاورزی امیدواریم بیش از 15 هزار هکتار از اراضی استان تحت کشت ذرت دانه ای و 20 هزار هکتار تحت کشت ذرت علوفه ای قرار گیرد.



این مسئول تصریح کرد: با توجه به پتانسیل موجود در منطقه پیش بینی می شود از این میزان سطح کشت بیش از150هزار تن محصول ذرت دانه ای و بیش از یک میلیون تن ذرت علوفه ای برداشت شود.



جلیلوند یادآورشد: این میزان محصول علاوه بر تامین نیاز علوفه ای در بخش دام استان به سایر استانهای هم جوار نیز ارسال خواهد شد.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: همچنین برنامه ریزی در خصوص تهیه و توزیع بذر ذرت با عاملیت بخش خصوصی انجام شده و بذر مورد نیاز زارعان با هماهنگی سازمان و همکاری بخش خصوصی تامین شده است.



وی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از کشت ذرت استان بعد از برداشت محصولات پائیزه به عنوان کشت دوم صورت می گیرد برنامه ریزی لازم جهت تامین بذور در گروههای مختلف رسیدگی زودرس و میان رس تولید داخل و خارج صورت گرفته و توصیه می شود به منظور حصول عملکرد مطلوب با هماهنگی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به انتخاب و تهیه بذوریاد شده اقدام کنند.



جلیلوند گفت: به منظور بررسی ارقام سازگار با شرایط استان و معرفی روشهای نوین به زراعی ذرت و کشاورزی حفاظتی، طرح های مقایسه ای در سطح 35 قطعه در قالب مزارع الگویی با مشارکت شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ای و زارعان ذیربط اجرا می شود.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور مساعدت در تامین نهاده های کشاورزی ذرت کاران پیگیری های لازم برای تامین تسهیلات سرمایه در گردش کاشت، داشت و برداشت یارانه ای صورت گرفته که به نحو مقتضی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

