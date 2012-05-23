به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد جمعی از خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه مصر با دیدن احمد شفیق یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و از بازمانده های رژیم سابق در یکی از حوزه های اخذ رای، به سوی وی سنگ و کفش پرتاب کردند.



این اقدام خودجوش خانواده های شهدای انقلاب مصر نشان دهنده خشم و انزجار آنها از حضور بازمانده های رژیم سابق مصر در روند سیاسی و انتخابات حساس امروز قلمداد می شود.



خبر دیگر اینکه به دلیل استقبال گسترده مردم مصر از انتخابات ریاست جمهوری، زمان رای گیری تا ساعت 21 امشب به وقت محلی تمدید شده است.