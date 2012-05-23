دور دوم مذاکرات بغداد به فردا موکول شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، دور دوم مذاکرات هیئتهای ایرانی و گروه 1+5 به فردا پنجشنبه موکول شده است.



بر اساس این گزارش، قرار بود دور دوم مذاکرات میان طرفین، امشب برگزار شود که به علت تاخیر در برگزاری دور نخست این مذاکرات قرار است فردا پنجشنبه در دارالضیافه نخست وزیری عراق برگزار شود.

