  1. بین الملل
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۱۲

خبرنگار اعزامی مهر-28/

دور دوم مذاکرات بغداد به فردا موکول شد

دور دوم مذاکرات بغداد به فردا موکول شد

دور دوم مذاکرات هیئتهای جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 1+5 در بغداد به فردا پنجشنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، دور دوم مذاکرات هیئتهای ایرانی و گروه 1+5 به فردا پنجشنبه موکول شده است.

بر اساس این گزارش، قرار بود  دور دوم مذاکرات میان طرفین، امشب برگزار شود که به علت تاخیر در برگزاری دور نخست این مذاکرات قرار است فردا پنجشنبه در دارالضیافه نخست وزیری عراق برگزار شود.
 

کد مطلب 1610613

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها