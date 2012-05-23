جلیلی و اشتون امشب دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر از بغداد، "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امشب با "کاترین اشتون" دیدار می کند.

بر اساس اعلام دیپلماتهای ایرانی در دیدار این دو، مباحثی جدی مطرح می شود که بررسی بسته پیشنهادی ایران یکی از مخورهای اصلی مذاکرات خواهد بود.

در پایان دور اول مذاکرات امروز ایران و 1+5 در بغداد، نماینده ایران بسته ای جامع شامل 5 محور را که شامل موارد هسته ای و غیر هسته ای بود به کشورهای 1+5 ارائه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در بسته ای که بصورت "گام به گام" تدوین شده، گام های عملی مشخصی را به غرب پیشنهاد کرده است که گروه 5+1 باید در دور دوم مذاکرات که فردا صبح بر گزار می شود، درباره پیشنهادهای ایران اعلام نظر کنند.