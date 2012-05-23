خوش بینانه بودن فضای مذاکرات بغداد / موضع عراق درباره مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امشب در گفتگو با شبکه العربیه اظهار داشت : فضاهای خوش بیانیه ای بر مذاکرات بغداد حاکم است.



وی افزود : امیدواریم پیام مثبتی از بغداد به جهان ارسال شود، به اینکه راه حل سیاسی برای پرونده ایران یافت می شود.



دباغ ابراز امیدواری کرد که نشست بغداد برای جهان مثبت باشد و پیام مثبتی در خصوص موضوع هسته ای ایران داشته باشد.



وی در خصوص نقش عراق در مسئله هسته ای ایران گفت : عراقی ها می توانند در نزدیک کردن دیدگاهها در خصوص حل موضوع هسته ای ایران نقش داشته باشند.



دباغ در پاسخ به سئوال مجری العربیه درباره اینکه آیا دیدارهایی میان هیئتهای ایرانی و هیئتهای گروه 1+5 به طور جداگانه انجام شده است، اظهار داشت : هر یک از هیئتها با یکدیگر دیدارهای جداگانه ای هم دارند، هیئت ایرانی هم با هیئت اتحادیه اروپا گفتگوهایی انجام داد و اتحادیه اروپا، دیدگاه خود را به هیئت ایرانی ارائه کرده است.



دباغ خاطر نشان کرد موفقیت مذاکرات بغداد، تاثیر مثبتی برای عراق و منطقه خواهد داشت.



سخنگوی دولت عراق در خصوص موضع کشورش در قبال موضوع هسته ای ایران تاکید کرد عراق بر ضرورت حل صلح آمیز و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید دارد، زیرا این مسئله به نفع همه است.



از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد موفقیت نشست بغداد، تاثیر مثبتی بر منطقه و به ویژه عراق خواهد گذاشت.



کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد بغداد محور این فعالیت بین المللی بزرگ شده است.