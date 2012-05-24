به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون صلیب سرخ جهانی (شاخه مراقبت‌های پزشکی)، با بیان اینکه ما معتقدیم بشر جامعه واحدی بیش نیست و مرزبندی‌های انجام شده مصنوعی است، افزود: تمام کسانی که روی کره زمین زندگی می کنند همه یک جامعه و با هم مرتبط هستند.



وی با تاکید بر اینکه نباید تفاوت زبان، مرز و تمدن‌ها را دلیل بر جدایی بین افراد بشر دانست، یادآورشد: این مطلب یکی از دستورات اصلی مذهب ما به شمار می آید، از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که می فرمایند فرزندان آدم همه اعضای یک بدن هستند و اگر عضوی ناراحت شد بقیه اعضا نیز همکاری می کنند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: شعرای ما نیز که اشعارشان در سایه تعلمیات مذهبی است، این مطلب را منعکس کرده‌اند و سعدی در این باره شعر دارد.



وی در ادامه اظهار داشت: در مسائل مربوط به کمک‌های انسانی در آیات و روایات ما روی کلمه بنی آدم تاکید خاصی شده است، نه روی کلمه اسلام و مسلمین، این نشانه فراگیر بودن تعلیمات دینی ما است.



آیت الله مکارم بیان داشت: در حدیث دیگری نیز داریم که اگر مسلمانی صدای ناله مظلومی را بشنود و به طرف او نرود و به او پاسخ ندهد مسلمان نیست، از این رو ما کاملا با اهداف شما هماهنگ هستیم و هیچ جدایی بین خود و شما در این اهداف نمی بینیم.



وی افزود: ما شما را فداکارانی می‌دانیم که خطر را پذیرفته اید برای اینکه خطر را از دیگران دفع کنید و این فداکاری از دیدگاه ما قابل تحسین است.



این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: یکی از مشکلات شما این است که اطلاع رسانی قوی در این باره نشده و لازم است در این ارتباط اطلاع رسانی خوبی داشته باشید تا همه با فعالیت های شما آشنا شوند.



وی تأکید کرد: اگر اطلاع رسانی قوی تری در این راستا صورت گیرد موافقان بیشتری در بین ما خواهید داشت، ما در حد توان خود با شما موافق هستیم و اگر پیشنهادی هم باشد می پذیریم و اگر به صورت مکتوب به ما ارائه کنید می توانیم روی آن تبلیغ نیز بکنیم.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: خوشبختانه ما با مردم در ارتباط هستیم و روزانه تماس های زیادی از طرق مختلف با دفتر ما برقرار می شود و می توانیم در این زمینه پیام رسانی خوبی برای این اهداف باشیم.



وی بیان داشت: امیدواریم در کوشش های خود موفق باشید و بتوانید این خدمت مردمی را روز به روز توسعه بیشتری دهید و به اهداف و ماموریت های خود جامه عمل بپوشانید.



استاد برجسته حوزه در ادامه خطاب به معاون صلیب سرخ جهانی با بیان اینکه سرمایه اصلی شما اعتمادی است که مردم به شما داشته باشند و حفظ این اعتماد هم از سوی مردم و هم از سوی شما باید در دستور کار باشد، یادآور شد: شما باید مراقب باشید و اجازه ندهید که از وسایل و ابزار شما سوء استفاده‌های سیاسی کنند.



وی بیان داشت: ممکن است کسانی باشند که برای رسیدن به مقصود و هدف شان از هر وسیله‌ای استفاده کنند و شما باید مراقب این افراد باشید و به آنها این اجازه را ندهید.



آیت الله مکارم تاکید کرد: حساب تشکیلات شما از مسائل سیاسی جدا است و باید اینها را هرکجا هستند محترم شمرد و به آنها کمک کرد.

