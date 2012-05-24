معصومه حمایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان 22 پایگاه سنجش به صورت ثابت و سیار در مناطق مختلف استان بوشهر راه اندازی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال 17هزار نوآموز از طریق پایگاه های سنجش استان بوشهر به مدارس معرفی شوند.

وی افزود: والدین با دریافت معرفی نامه از مدرسه برای نوآموزان و مراجعه به پایگاه های سنجش مورد ارزیابی در زمینه وضعیت ایمن سازی، پایش رشدی، بینایی و شنوایی، اختلالات گفتاری، آمادگی تحصیلی، معاینات جلدی، دهان و دندان و معاینات پزشکی قرار می گیرند و برای ارزیابی دقیق‌تر به مرحله تخصصی ارجاع می‌شوند.

حمایتی ادامه داد: هدف اصلی و عمده طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی تشخیص و شناسایی به موقع نارسایی‌های جسمی، ارزیابی وضعیت آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، کمک به بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل موثر بر افت تحصیلی است.

وی یادآورشد: طرح سنجش در دو مرحله مقدماتی (غربالگری) و تخصصی با همکاری دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و علوم پزشکی اجرا می‌شود.

حمایتی گفت: در این طرح برای تمامی نوآموزان شناسنامه سلامت صادر، نتایج حاصل از ارزیابی‌ها در آن ثبت و نوآموزان مشکوک به مشکل، شناسایی و برای ارزیابی دقیق تر به مرحله تخصصی ارجاع می شوند.