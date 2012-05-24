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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۸

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بازدید مشاور ویژه احمدی نژاد از طرح های عمرانی کرمانشاه

بازدید مشاور ویژه احمدی نژاد از طرح های عمرانی کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: علی اکبر محرابیان صبح پنجشنبه برای بازدید تعدادی از طرح های عمرانی کرمانشاه وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس جمهور صبح پنجشنبه برای بازدید از وضعیت پیشرفت تعدادی از پروژه های عمرانی استان کرمانشاه شده است.

وی هم اکنون در حال بازدید از سد گاوشان است.

محرابیان در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی سد گاوشان به خبرنگار مهر گفت: پیشرفت پروژه های استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مشاور رئیس جمهور افزود: بهره برداری از طرح های در دست اجرا، بسیاری از پتانسیل های استان را بالفعل می کند و برکات زیادی برای مردم در پی خواهد داشت.

محرابیان اظهار داشت: پس از بازدید از پروژه ها جلساتی را با مدیران استان برای بررسی دقیق تر وضعیت و مشکلات طرح ها خواهیم داشت.

گفتنی است محرابیان در پایان سفر یک روزه به کرمانشاه، امشب در جمع خبرنگاران حاضر می شود و به سؤالات آنها پاسخ خواهد داد.

کد مطلب 1610694

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