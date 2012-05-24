  1. ورزش
۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

بازیکنان پرسپولیس به زیارت خانه خدا رفتند/ حضور جالب "انور" و "آودوکیچ"

بازیکنان پرسپولیس به زیارت خانه خدا رفتند/ حضور جالب "انور" و "آودوکیچ"

اعضای کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی شب گذشته برای زیارت خانه خدا راهی مکه شدند که مربی دروازه‌بان‌ها و دروازه‌بان خارجی این تیم نیز در این سفر سرخپوشان را همراهی کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جده، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 12:30 شب گذشته (2 بامداد به وقت تهران) با یک دستگاه اتوبوس راهی شهر مکه شدند تا خانه خدا را زیارت کنند.

در این سفر معنوی آنها را "انور لوگوسیچ" مربی دروازه‌بان‌ها و "آسمیر آودوکیچ"، دروازه‌بان بوسنیایی این تیم همراهی کردند.

پرسپولیسی‌ها در مسجدالحرام با حجاج ایرانی روبه‌رو شدند که حجاج ایرانی با آنها عکس یادگاری می‌گرفتند و سعی داشتند بازیکنان پرسپولیس را به خاطر شکست مقابل الاتحاد عربستان دلداری دهند.

سرخپوشان پس از انجام عمره مفرده ساعت 9:30 به هتل محل اقامت خود در شهر جده عربستان بازگشتند.

کد مطلب 1610710

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