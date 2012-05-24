بازیکنان پرسپولیس به زیارت خانه خدا رفتند/ حضور جالب "انور" و "آودوکیچ"

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جده، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 12:30 شب گذشته (2 بامداد به وقت تهران) با یک دستگاه اتوبوس راهی شهر مکه شدند تا خانه خدا را زیارت کنند.

در این سفر معنوی آنها را "انور لوگوسیچ" مربی دروازه‌بان‌ها و "آسمیر آودوکیچ"، دروازه‌بان بوسنیایی این تیم همراهی کردند.

پرسپولیسی‌ها در مسجدالحرام با حجاج ایرانی روبه‌رو شدند که حجاج ایرانی با آنها عکس یادگاری می‌گرفتند و سعی داشتند بازیکنان پرسپولیس را به خاطر شکست مقابل الاتحاد عربستان دلداری دهند.

سرخپوشان پس از انجام عمره مفرده ساعت 9:30 به هتل محل اقامت خود در شهر جده عربستان بازگشتند.