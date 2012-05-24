اعتبار سرویس ‌های جاسوسی آمریکا زیر سوال رفت/ "سالیوان" عذرخواهی کرد

رسوایی اخلاقی محافظان اوباما در سفر اخیر وی به کلمبیا ضربه سختی به اعتبار سرویس‌های امنیتی آمریکا وارد کرد و باعث استعفای شماری از محافظان شخصی اوباما و تنزل رتبه آنها شد.

از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا از تعلیق مجوزهای امنیتی برخی از این ماموران در راستای اقدام انضباطی در برابر رسوایی اخلاقی آنها خبر داد.

"مارک سالیوان" رئیس سرویس امنیتی آمریکا روز گذشته در اولین حضور خود در جلسه استماع کنگره از زمان افشای رسوایی اخلاقی محافظان شخصی باراک اوباما، با بیش از 21 روسپی پیش از سفر او به کلمبیا در نشست سران قاره آمریکا در روزهای 13 تا 15 آوریل، به خاطر این موضوع عذرخواهی کرد.

آمدن زنان بدکاره به هتل محل اقامت محافظان شخصی رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین رسوایی در تاریخ 140 ساله محافظان رئیس جمهوری ایالات متحده است.

"جو لیبرمن" سناتور آمریکایی اذعان کرد: بررسی اسناد سرویس مخفی آمریکا نشان داد که در پنج سال گذشته 64 مورد شکایت در خصوص سوء رفتار و روابط جنسی علیه کارکنان این سرویس گزارش شده است.

مارک سالیوان گفت: بسیار ناامید شدم و به خاطر بدرفتاری های شماری از کارکنان سرویس های جاسوسی آمریکا و دردسرهای به وجود آمده متعاقب این رسوایی عذرخواهی می کنم.

وی تاکید کرد: در هفته های گذشته در پی این رسوایی اخلاقی زیر ذره بین بودیم و دیدن اینکه اعتبار سرویس امنیتی آمریکا زیر سوال رفته آسان نبوده است.

بررسی اسناد سرویس مخفی آمریکا نشان داد که در پنج سال گذشته 64 مورد شکایت در خصوص سوء رفتار و روبط جنسی علیه کارکنان این سرویس گزارش شده است.

مارک سالیوان که به مدت 30 سال برای سرویس جاسوسی آمریکا کار می کند، گفت: این ایده که رسوایی اخلاقی محافظان شخصی رئیس جمهوری نادیده گرفته می شود یا امری عادی است، مضحک می باشد.

وی گفت: حتی یک بار هم نشده که مشاور یا نماینده ای به من بگوید از چنین رفتاری چشم پوشی شده است و هرگز نگفته ام که این امر عادی بوده و با کارمندانم برخورد نمی شود.

سالیوان بارها در این جلسه گفت: افشای رسوایی اخلاقی نیروهای ویژه این کشور در کلمبیا تهدیدی برای امنیت اوباما نبوده و نشان دهنده بی تعهدی تمام اعضای سرویس جاسوسی آمریکا نیست.

مدیر سرویس جاسوسی آمریکا در اولین حضور خود در جلسه استماع کنگره پس از افشای رسوایی نیروهای ویژه آمریکایی تاکید کرد: کارمندانم اقدامات قابل توجهی را برای دولت فدرال ایالات متحده انجام داده و خود را وقف دولت کرده اند.

تلاش مارک سالیوان برای ارائه گزارش از این رسوایی اخلاقی تحسین نمایندگان مجلس و کاخ سفید را به همراه داشت و روز گذشته هیچ کدام از سناتورها خواستار استعفای وی نشدند.

تنها سناتور "سوزان کالینس" و چند سناتور اعلام کردند: دشوار است که باور کنیم این رسوایی اخلاقی رویدادی جداگانه بوده و امنیت اوباما در این سفر تضمین شده و هیچ مشکلی در جریان سفر به وجود نیامده است.

رسوایی به بار آمده از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در کلمبیا جرقه ای بود تا زنجیره ای طولانی از رسواییهای محافظان آمریکایی در کشورهای دیگر برملا شود.

سرویس نیروهای مخفی آمریکا در پی دامنه دار شدن رسوایی محافظان اوباما در کلمبیا، دستور تحقیق درباره رفتار این نیروها در کشورهای خارجی قبل از سال 2011 تا کنون را صادر کرده است.

در همین رابطه شکایتهایی از برزیل و السالوادور رسیده که هم اکنون در حال پیگیری است. بر همین اساس سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که در حال تحقیق در خصوص اتهاماتی درباره چند مامورش است که ادعا شده به کلوپی شبانه مخصوص فعالیتهای غیر اخلاقی در السالوادور رفته و به روسپی ها پول پرداخت کرده اند.