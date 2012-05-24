افتتاح اورژانس بیمارستان دیواندره/ بیماری های منتقله از آب و غذا کنترل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، امام جمعه و جمعی از مدیران شهرستان دیواندره برگزار شد.

گفتنی است برای احداث این اورژانس دو میلیارد و 750 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان هزینه شده است.

تشدید کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا در کردستان

مدیر گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با فرا رسیدن فصل گرما و امکان شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا، نظارت و کنترل بر این بیماری ها تشدید می شود.

محمد کریمی در نشست کمیته دانشگاهی بیماری های منتقله از آب و غذا که در ستاد مرکزی این دانشگاه در سنندج برگزار شد، افزود: در سال گذشته هزار و 187 مورد وبای التور در کشور ثبت و گزارش شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته همچنین بیش از سه هزار و 600 نمونه آزمایش از موارد مشکوک به التور در استان کردستان انجام شد، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ موردی از این بیماری در استان مشاهده نشد.

مدیر گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: برای بیماری های دیگری همچون تیفوئید یا حصبه، اسهال خونی و انواع مسمومیت ها به صورت مستمر پایش و نظارت صورت گرفته است و موارد مشکوک به روش علمی و اصولی شناسایی و تحت درمان قرار می گیرد.

کریمی یاداور شد: در حال حاضر بیش از 95 درصد از آب های شرب مورد استفاده مردم استان از نظر آلودگی میکروبی و انگلی سالم هستند و برای سایر موارد هم اقدامات ضدعفونی و کنترلی مناسب صورت می گیرد.

در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر شد در زمینه مراقبت از بیماری های منتقله از آب و غذا، تهیه نمونه‌ های مناسب آزمایشگاهی از موارد مشکوک به این بیماری ها، تهیه و تامین داروها و ملزومات مورد نیاز، تجهیز وآماده سازی آزمایشگاه ها، آماده سازی بخش های بیمارستانی، تشدید کنترل سلامت آب و مواد غذایی و نظارت جدی بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی اقدامات سریع و فراگیر صورت گیرد.