استقبال مطلوب از اجلاس I.C.B.C در گرگان

رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در این اجلاس سعی داریم تا علاوه بر افزایش سطح دانش و معلومات، شاهد توسعه تجارت باشیم.

وی اظهار داشت: برگزاری این اجلاس با استقبال خوبی مواجه شد و امیدواریم بتوانیم بارقه امیدی در بخش تجارت و بازرگانی داشته باشیم.

وی با اشاره به نمایشگاه توانمندی افزود: برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در این اجلاس نشان می دهد که استان می تواند در عرصه های اقتصادی گام های بلندتری بردارد و به موفقیت های بیشتری دست یابد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز گفت: سیزدهمین اجلاس بین المللی اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه دریای خزر برای اولین بار در استان گلستان برگزار شد.

حمید دامغانی افزود: این نمایشگاه در 70 غرفه دایر شد و شرکتهای مختلف داخلی و خارجی در آن حضور دارند.

سیزدهمین اجلاس همکاری هایبین المللی اتاق های بازرگاین کشورهای حاشیه دریای خزر از روز سه شنبه در گرگان آغاز بکار کرد.