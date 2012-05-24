جلیلی و اشتون صبح امروز بار دیگر با هم دیدار کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به محل برگزاری نشست ایران و 5+1، "سعید جلیلی" و"کاترین اشتون" صبح امروز پنجشنبه بار دیگر در دارالضیافه مقر نخست وزیری عراق دیدار کردند.

با توجه به ارائه بسته پیشنهادی از سوی هر دو طرف مذاکره در نشست بغداد، پیش بینی می شود که جلیلی و اشتون مذاکرات سخت و نفسگیری را داشته باشند .

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در دور اول مذاکرات ایران و 5+1 بسته ای جامع شامل 5 محور را ارائه داده است که شامل موارد هسته ای و غیر هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران در بسته ای که به صورت "گام به گام" تدوین شده، گام های عملی مشخصی را به غرب پیشنهاد کرده است.

از سوی دیگر، غرب نیز پیشنهادهای را در جریان این مذکرات که از دیروز آغاز شد، به ایران ارائه کرده است.