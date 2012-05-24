لطفا امروز سیگار نکشید/ هر 6 ثانیه یک نفر می میرد

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله به مناسبت روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات (4 تا 10 خرداد) علاوه بر اقدامات و برنامه‌های مرکز سلامت محیط و کار، نهادها و سازمانهای مرتبط نیز به صورت مشترک، فعالیتهایی را به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مضرات مصرف دخانیات انجام می‌دهند.

بنابراین گزارش یکی از اقدامات صورت گرفته به این منظور برگزاری راهپیمایی نمادین در 22 منطقه از سطح شهر تهران توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران است.

همچنین در برنامه دیگری که اداره کل سلامت شهرداری تهران تدارک دیده است، برخی شهروندان کودک و نوجوان و جوان با ایستادن در حاشیه برخی خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد پایتخت، پوستری را در دست گرفته اند که بر روی آن نوشته شده است " "لطفا امروز سیگار نکشید".

هر 6 ثانیه یک سیگاری می میرد

مصرف محصولات دخانی در هر 6 ثانیه یک نفر را به کام مرگ می کشاند و 2 تا 3 برابر هزینه های مصرف دخانیات صرف درمان بیماریهای وابسته به آن می شود. همچنین حدود یک چهارم کل افراد بالغ جهان مصرف کننده سیگار و سایر مواد دخانی هستند.

صنایع دخانی محصولی را تولید و عرضه می کنند که اعتیادآور و مرگ آور بودن آن از نظر علمی اثبات شده است و ترفندها و تاکتیک های صنایع دخانی برای تامین منافع سرشار خود در حال تغییر است و تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم صنایع دخانی مانعی برای تحقیق اهداف سلامتی است.

فروش محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال ترفندی از سوی صنایع دخانی است و صنایع دخانی سالانه دهها میلیون دلار صرف تبلیغ، ترویج و حمایت مالی از مناسبتهای مختلف با هدف گسترش مصرف دخانیات می کنند.

دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه دخانیات مرکز سلامت محیط و کار اعلام کرد: از آنجا که تنفس هوای پاک حق اساسی همه مردم است و هیچ سطح ایمنی در مواجهه با دود دخانیات وجود ندارد لذا به کار بردن عبارات غلط و فریبنده ای همچون لایت (سبک)، کم قطران، معطر ترفندهایی دیگر از سوی صنایع دخانی از مخاطرات سیگار برای سلامتی کم نمی کند.

بر پایه این گزارش، ممنوعیت کامل استعمال دخانیات در اماکن عمومی موجب کاهش مخاطرات سلامتی شده و ممنوعیت جامع تبلیغات و فعالیت های ترویج کننده، موجب کاهش اغواگری و ترفندهای صنایع دخانی می شود.

بر همین اساس، با افزایش قیمت محصولات دخانی می توان موجب محدود کردن توان جوانان در خرید این محصولات شد و منافع صنایع دخانی در تناقض آشکار با اهداف سلامت عمومی است و این صنعت نباید در هیچ یک از ابتکار عمل های مربوط به سیاست های سلامت عمومی دخیل باشد.

بر اساس این گزارش، سهم دخانیات درتوسعه اقتصاد کشور از طریق به کارگیری مشاغل و درآمدهای مالیاتی دولتها نسبت به هزینه هایی که بر دوش خانواده ها، سلامت عمومی، محیط زیست و اقتصاد ملی وارد می کند بسیار ناچیز است.

هفته جهانی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خرداد ماه جاری با شعار "دخالتهای صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف کنیم"، با برگزاری برنامه های مختلفی در سراسر کشور برگزار می شود.