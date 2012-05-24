رکورد بتن ریزی جهان در شهر شاندیز شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات بتن ریزی که در شهر شاندیز و با حضور استاندار خراسان رضوی در حال اجراست 26 پمپ هوایی مستقر شده و بیش از 280 میکسر مشغول به کار هستند.

رکورد بتن ریزی جهان متعلق به امارت متحده عربی با ده هزار و 500 متر مکعب بتن در یک شبانه روز بوده است که تا لحظه حضور استاندار خراسان رضوی این رکورد شکسته شد و در حال بهبود است.

برای این پروژه 17 هزار و 200 متر مکعب بتن خریداری و حدود 23 هزار متر مربع فضا برای آن آماده شده است.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از این عملیات عمرانی در جمع خبرنگاران گفت: شهر مشهد نیازمند اماکن تفریحی و اقامتی نمونه و بزرگ در سطح کشور است.

وی افزود: مشهد با توجه به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) سالانه شاهد تردد بیش از 25 میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و جهان است که اجرای پروژه های اقامتی و تفریحی بزرگ نقش موثری در ماندگاری و جذب بیشتر آنان دارد.

وی با بیان اینکه گردشگران در حوزه های مختلف و با دیدگاه های متفاوتی از جای جای دنیا بازدید می کنند، اظهار داشت: در این میان گردشگران دینی و مذهبی در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ما باید نسبت به رفع نیازهای زائران حضرت رضا(ع) و عموم هموطنانی که به مشهد سفر می کنند، برنامه ریزی داشته باشیم.