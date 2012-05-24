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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

رکورد بتن ریزی جهان در شهر شاندیز شکسته شد

رکورد بتن ریزی جهان در شهر شاندیز شکسته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: عملیات بتن ریزی در شهر ییلاقی شاندیز منجر به شکسته شدن رکورد بتن ریزی جهان در این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات بتن ریزی که در شهر شاندیز و با حضور استاندار خراسان رضوی در حال اجراست 26 پمپ هوایی مستقر شده و بیش از 280 میکسر مشغول به کار هستند.

رکورد بتن ریزی جهان متعلق به امارت متحده عربی با ده هزار و 500 متر مکعب بتن در یک شبانه روز بوده است که تا لحظه حضور استاندار خراسان رضوی این رکورد شکسته شد و در حال بهبود است.

برای این پروژه 17 هزار و 200 متر مکعب بتن خریداری و حدود 23 هزار متر مربع فضا برای آن آماده شده است.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از این عملیات عمرانی در جمع خبرنگاران گفت: شهر مشهد نیازمند اماکن تفریحی و اقامتی نمونه و بزرگ در سطح کشور است.

وی افزود: مشهد با توجه به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) سالانه شاهد تردد بیش از 25 میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و جهان است که اجرای پروژه های اقامتی و تفریحی بزرگ نقش موثری در ماندگاری و جذب بیشتر آنان دارد.

وی با بیان اینکه گردشگران در حوزه های مختلف و با دیدگاه های متفاوتی از جای جای دنیا بازدید می کنند، اظهار داشت: در این میان گردشگران دینی و مذهبی در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ما باید نسبت به رفع نیازهای زائران حضرت رضا(ع) و عموم هموطنانی که به مشهد سفر می کنند، برنامه ریزی داشته باشیم.

کد مطلب 1610773

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    نظرات

    • سورن مهنایی IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
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      باسلام و خسته نباشید. درود بر دوست و استاد عزیزم جناب مهندس ملکی، که توانستند این شگفتی را خلق کنند. ایران باید به چنین مهندسانی ببالد....

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