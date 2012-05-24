دارس و دانشگاه ها با جدیت به مقوله اخلاق و معنویت نپرداخته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با روسا،‌ مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور استان یزد اظهار داشت: رویکرد و برنامه کلیدی مراکز آموزش عالی باید ترویج اخلاق، معنویت و ارزش‌ ها باشد.

وی با اشاره به اینکه دشمن با به کارگیری انواع ابزارهای نوین فرهنگی همه هویت و اعتقادات نسل جوان و دانشجویان ما را مورد هجمه خود قرار داده است، تاکید کرد: اگر دانشجویان بر اساس دین و آموزه‌های مکتب حیات‌بخش اسلام تربیت شوند، به طور قطع هیچ دشمنی در تهدید نرم خود به اهدافش نمی ‌رسد.

ناصری اظهار داشت: هدف اصلی زندگی انسان‌ ها، کمال و تقرب به خداست و دانشگاه‌ها باید در تربیت چنین انسان ‌هایی بکوشند.

امام جمعه یزد یادآور شد: علمی مفید است که انسان‌ ها را به حق و حقیقت، کمال مطلق، پاکی‌ها، تقرب خداوندی و ارزش‌ها رهنمون سازد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز در سطح مدارس و دانشگاه‌ها به صورت جدی به مقوله اخلاق، معنویت و تربیت دینی پرداخته نمی‌ شود، بر لزوم برنامه‌ ریزی و عنایت خاص متولیان امر توصیه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، علم زدگی بدون اخلاق و ارزش‌ها را یک خطر دانست که باید از آن جلوگیری شود.

وی همچنین از مسئولان دانشگاه پیام نور استان یزد به خاطر اجرای طرح‌ های مختلف فرهنگی و دینی و رسیدگی به مبحث عفاف و حجاب قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد نیز در این دیدار با ارائه گزارشی کوتاه از سوابق دانشگاه، عملکرد و برنامه‌ های در دست اجرا، دامنه فعالیت‌های فرهنگی، علمی و عمرانی دانشگاه را تشریح کرد.

عباس کلانتری افزود: در حال حاضر همکاری ‌های خوبی از سوی مسئولان ملی و استانی برای گسترش دانشگاه صورت گرفته که امیدواریم امام جمعه یزد نیز با ارائه رهنمودهای خود ما را در این طریق یاری کنند.

عباس کلانتری، حضور 30 هزار دانشجو در 104 رشته کارشناسی، 26 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور را پتانسیل فوق‌العاده ارزشمندی برشمرد و تأکید کرد: از جمله برنامه‌های مهم دانشگاه تا سال 93 افزایش رشته‌های کارشناسی ارشد تا 50 رشته و دکترا تا هفت رشته است.

وی افزایس سطح علمی دانشجویان دانشگاه را یکی از اهداف مهم برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه پیام نور به طور قطع با ظرفیت ‌سازی که خواهد داشت، امکان تحقق برخی از اهداف کشور در زمینه اشتغال ‌زایی، تخصص ‌گرایی و استفاده از نیروهای توانمند بومی را در پی خواهد داشت.