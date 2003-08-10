كشورهاي عضو اكو بايد براي ايجاد مناطق آزاد تلاش كنند

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از دبيرخانه اكو ، آقاي شريعتمداري در پايان ماموريت اقاي ارسطو دبير كل اكو در ديدار با وي

تاكيد كرد نظارت همه جانبه كشورهاي عضو بر اجراي موافقتنامه اكوتا ، رمز موفقيت آن است.

وزير بازرگاني افزود: اكو مي تواند با اطلاع رساني در زمينه امكانات تجاري كشورهاي عضو وهمكاري نزديكتر با سازمانهاي بين المللي در امر توسعه تجارت و سرمايه گذاري قدمهاي موثري بردارد. وي با مهم دانستن نقش اكو در گسترش تجارت منطقه ، برحمايت كامل ايران از اكو تاكيد كرد.

دبير كل اكو نيز در اين ديدار گزارشي از فعاليتهاي اكو و همكاريهاي كشورهاي عضو در زمينه تجارت بيان كرد.

سيد مجتبي ارسطو با اشاره به اينكه اكو به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهاني حضور دارد تاكيد كرد اين سازمان عهده دار اطلاع رساني به آن دسته از كشورهاي عضو است كه در سازمان جهاني تجارت عضو نيستند.

او تاكيد كرد در اين مدت اكو توانسته است با همكاري اسكاپ و سازمانهاي بين المللي ديگر در امر تجارت و توسعه گامهاي موثري را بردارد كه مهمترين انها سند اكوتا است كه از سال 1997پيش نويس آن مورد بررسي قرار گرفت و سال گذشته با برگزاري سه اجلاس كارشناسي ، نهايي شد و در دومين اجلاس وزاري بازرگاني اكو در اسلام اباد امضا شد