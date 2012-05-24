  1. بین الملل
۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

خبرنگار اعزامی مهر- 35/

مذاکرات بغداد؛ 1+5 قادر به جمع بندی نیست/ آمریکا مانع اصلی

مذاکرات بغداد؛ 1+5 قادر به جمع بندی نیست/ آمریکا مانع اصلی

کشورهای 1+5 بعد از مذاکرات دیروز خود با ایران وارد مذاکرات جدی درون گروهی شدند تا درباره بسته پیشنهادی ایران به جمع بندی برسند، اما به نظر می رسد سنگ اندازی های آمریکا موجب شده تا مذاکرات گروهی آنها به نتیجه نرسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به محل برگزاری نشست ایران و 1+5، در مذاکرات دوجانبه شب گذشته "کاترین اشتون" و "سعید جلیلی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عدم نتیجه گیری 1+5 در خصوص بسته پیشنهادی ایران خبر داد.

جلیلی و اشتون پس از دو ساعت رایزنی تصمیم گرفتند تا صبح امروز پنجشنبه نیز مذاکراتی را با هم داشته باشند. از همین رو ساعت 8 صبح در بغداد به گفتگو نشستند که گفتگوی آنها نیم ساعت به طول انجامید.

نکته مهم در خصوص مواضع 1+5 در نشست بغداد آن است که این گروه از مواضع خود در استانبول که امیدوار کننده بود عقب نشینی کرده و اقدام متقابل را که در نشست استانبول توافق شده بود، رعایت نکرده اند.

در نشست بغداد، کشور های 1+5 و بخصوص آمریکا سخنانی شبیه اظهارات مقامات اسرائیلی وجود دارد، که مانع از جمع بندی در مذاکرات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر تا این ساعت از مذاکرات هنوز تاریخ و مکان مذاکرات بعدی مشخص نشده است.

1+5 خواهان ادامه مذاکرات در مکان دیگری است اما ایران در ابتدا خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات بغداد و بعد تعیین محل مذاکرات بعدی است.

یکی از دلایل ناتوانی 1+5 در رسیدن به اتفاق نظر درباره پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران عدم ریسک پذیری این گروه است.

کد مطلب 1610803

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