مذاکرات بغداد؛ 1+5 قادر به جمع بندی نیست/ آمریکا مانع اصلی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به محل برگزاری نشست ایران و 1+5، در مذاکرات دوجانبه شب گذشته "کاترین اشتون" و "سعید جلیلی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عدم نتیجه گیری 1+5 در خصوص بسته پیشنهادی ایران خبر داد.

جلیلی و اشتون پس از دو ساعت رایزنی تصمیم گرفتند تا صبح امروز پنجشنبه نیز مذاکراتی را با هم داشته باشند. از همین رو ساعت 8 صبح در بغداد به گفتگو نشستند که گفتگوی آنها نیم ساعت به طول انجامید.

نکته مهم در خصوص مواضع 1+5 در نشست بغداد آن است که این گروه از مواضع خود در استانبول که امیدوار کننده بود عقب نشینی کرده و اقدام متقابل را که در نشست استانبول توافق شده بود، رعایت نکرده اند.

در نشست بغداد، کشور های 1+5 و بخصوص آمریکا سخنانی شبیه اظهارات مقامات اسرائیلی وجود دارد، که مانع از جمع بندی در مذاکرات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر تا این ساعت از مذاکرات هنوز تاریخ و مکان مذاکرات بعدی مشخص نشده است.

1+5 خواهان ادامه مذاکرات در مکان دیگری است اما ایران در ابتدا خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات بغداد و بعد تعیین محل مذاکرات بعدی است.

یکی از دلایل ناتوانی 1+5 در رسیدن به اتفاق نظر درباره پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران عدم ریسک پذیری این گروه است.