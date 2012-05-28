  1. حوزه و دانشگاه
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

بهره برداری از یک پروژه عمرانی پس از 17 سال در دانشگاه زنجان

رئیس دانشگاه زنجان از افتتاح یک پروژه عمرانی در این دانشگاه پس از 17 سال خبر داد و گفت: در صورت اختصاص بودجه های ویژه پروژه های عمرانی در دانشگاه پیگیری می شود.

محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد:احداث این استخر از سال 74 آغاز شد و تا امسال  روند احداث آن نیمه تمام باقی ماند .

وی ادامه داد: طی یکسال و نیم گذشته خیلی سعی کردیم که بودجه این استخر را از بودجه عمرانی کشور تهیه کنیم ولی موفق نشدیم و برای همین، احداث آن را با اختصاص بودجه محل استان و درآمد اختصاصی دانشگاه به پایان خواهیم برد.
 
رئیس دانشگاه زنجان بابیان اینکه روند احداث استخر اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، یادآور شد: علاوه بر استخر در صورت جذب اعتبار، زمین ورزشی و پیست دو میدانی دانشگاه هم در سال جاری احداث خواهد شد.
