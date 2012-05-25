تحریمها نمی تواند برای کشورمان مشکل ساز شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران بعد از ظهر پنجشنبه در سیزدهمین همایش ادواری روسای شوراهای اسلامی استانهای کشور در بندرعباس بیان داشت: مذاکرات ایران با گروه 1+5 در بغداد از اهمیت خاصی برخوردار است و ما به نتایج این مذاکرات امیدواریم و چشم به پیروزی در مذاکرات بغداد دوختهایم.
وی ادامه داد: هرچند اگر این مذاکرات برای ما نتایج خاصی در پی نداشته باشد ما باز هم با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد و هیچ کشوری نمیتواند برای ما مشکل ساز شود.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به تحریمهای 33 ساله غرب علیه ایران تصریح کرد: ما در حال حاضر یک پیچ خطرناک تاریخی را در پیش رو داریم و اگر بتوانیم به خوبی از آن عبور کنیم آینده برای کشورمان روشن خواهد بود و هیچ تحریمی نمیتواند برای ما مشکل ایجاد کند.
چمران در ادامه با محکومیت جسارت به ساحت مقدس امام هادی(ع) عنوان کرد: این گونه جسارتها در طول تاریخ و از زمان خلفای بنی امیه همواره وجود داشته اما این اقدامات همواره موجب پایداری بیشتر در مقابل دشمنان شده است و نام ننگینی از جسارت کنندگان باقی مانده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری مصر اشاره کرد و افزود: امیدواریم این انتخابات به شکلی سالم و صحیح برگزار شود و مردم مصر بتوانند بقایای حکومت دیکتاتوری مبارک را پس از انقلاب خود از این کشور برانند.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: امیدواریم در تمامی کشورهای اسلامی حکومتهای برخاسته از مردم تشکیل شود و بیداری اسلامی خود را در دنیا ثابت کند.
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