به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مانه و سملقان گفت: امسال 50 واحد مسکونی روستایی در این شهرستان برای مددجویان زیر پوشش این نهاد ساخته میشود.
محمد براتیان اظهار داشت: شش میلیارد و 250 میلیون ریال برای ساخت این واحدهای مسکونی مددجویان روستایی هزینه میشود.
وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی این واحدها توسط این نهاد و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده است.
براتیان با بیان اینکه این اعتبارات از محل تسهیلات بانکی طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تأمین میشود، گفت: از اسفندماه سال گذشته نیز اقدامات لازم برای ساخت 28 واحد مسکونی مددجویان شهری انجام شده بود که اکنون عملیات اجرایی این واحدها برای تکمیل واحدها آغاز شده است.
وی ادامه داد: برای هر یک از واحدهای مذکور شهری نیز اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال از محل مصوبات دور سوم سفر به استان اختصاص یافته است.
نیروی انتظامی گرمه 68 دستگاه خودروی متخلف را توقیف کرد
فرمانده انتظامی شهرستان گرمه گفت: ماموران راهور این شهرستان در اردیبهشت امسال 68 دستگاه خودرو متخلف را در محورهای برون و درون شهری توقیف کردند.
سرگرد احمد رختیانی گفت: در این خصوص 14 دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز در محورهای درون شهری متوقف شدند.
به گفته وی در این مدت در شهرستان گرمه 9 فقره سانحه رانندگی جرحی رخ داد که در منجر به مرگ یک نفر شد.
فرمانده انتظامی گرمه دستگیری دو سارق و کشف سه کیلوگرم مواد مخدر را از دیگر اقدامات این فرماندهی در اردیبهشت ماه سال جاری برشمرد.
کمیته پیشگیری از حوادث در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تشکیل شد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: کمیته پیشگیری از حوادث در شرکت شهرکهای صنعتی این استان تشکیل شد.
محمدرضا باقری اظهار داشت: با تشکیل کمیته پیشگیری از حوادث، پیشبینیهای لازم در خصوص کاهش اثرات حوادث و بلایای طبیعی در شهرکها و نواحی صنعتی انجام گرفت.
وی افزود: هدف از ایجاد این کمیته شناسایی عوامل خطر ساز موجود در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان و پیشگیری از اثرات حوادث ناشی از خطای انسانی و بلایای طبیعی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از شناسایی عوامل خطر ساز خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، جمع آوری آبهای سطحی، ساماندهی کانالها و جویهای روباز در شهرکها و نواحی صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
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