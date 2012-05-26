به گزارش خبرنگار مهر، طرح مهر ماندگار پروژه های نیمه تمام در زمینه های علمی، فرهنگی، عمرانی و بهداشتی و... است که دولت احمدی نژاد متعهد شده تا پایان عمر دولت دهم پروژه هایی که در مهر ماندگار قرار گرفته را به بهره برداری رسانده و در اختیار مردم کشور قرار بدهند.

طرح مهر ماندگار اولین بار در پیام نوروزی رئیس جمهور در نوروز سال 91 مطرح شد و محمود احمدی نژاد در این پیام خود با بیان اینکه در سال 90 ده ها هزار طرح عمرانی و پروژه‌های گوناگون در گوشه و کنار کشور به بهره‌برداری رسیده و دستاوردهای علمی و فناوری‌ بزرگ در اختیار ملت قرار گرفته است، از اجرای طرح "مهر ماندگار" برای تکمیل و بهره‌برداری از تمام طرحهای بزرگ عمرانی، علمی، بهداشتی، صنعتی، فنآوری و کشاورزی و فرهنگی در کشور خبر داد.

به گفته رئیس جمهور کشورمان بنای دولت بر این است تا باری را بر دوش دولت بعدی نگذارد و در حقیقت این فرصت برای دولت بعدی باقی باشد براساس برنامه‌هایی که به تایید ملت ایران می‌رسد کارهایش را جلو ببرد و طرحهای نیمه تمام مانع اجرای برنامه‌های دولت بعدی نشود.

با رونمایی از اهداف دولت برای بهره برداری از طرحهای نیمه تمام، مدیران اردبیل به عنوان استانی که طرحهای نیمه تمام زیادی دارد و حتی از شروع برخی از این طرحها همانند راه آهن اردبیل بیش از 15 سال می گذرد، پیگیر امور طرحهای نیمه تمام شدند تا ببینند کدام یک از پروژه های استان در طرح مهر ماندگار قرار می گیرد تا در پایان دولت شاهد افتتاح این پروژه ها باشند.

در استان اردبیل بیش از دو هزار و 700 پروزه عمرانی در حال اجرا است که از این تعداد تنها 27 پروژه در طرح مهر ماندگار قرار گرفته که شهروندان اردبیلی انتظار دارند این طرحها بتواند در موعد مقرر مورد بهره برداری قرار گرفته و قسمتی از مطالبات مردم استان فراهم شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی باید تمام طرحهای مهر ماندگار استان اردبیل معرفی و مراحل اجرایی آن اطلاع رسانی شوند تا با توجه به وعده های عملی نشده در اجرای بسیاری از پروژه های منطقه، تکمیل و بهره برداری از آنها بتواند در جامعه و در بین شهروندان استان اعتماد سازی کرده و بازتاب مثبتی داشته باشد.

طرح مهر ماندگار اردبیل از 14 به 27 طرح افزایش یافت

معاون عمرانی استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد طرحهای مهر ماندگار استان گفت: در فاز اول 14طرح از استان اردبیل در طرح مهر ماندگار قرار گرفته بود که بعد از رایزنی استاندار با نهاد ریاست جمهوری و دستیار ویژه رییس جمهوری در طرحهای مهر ماندگار این طرحها به تعداد 27 طرح افزایش یافت.

ایرج بیگدلو طرح مهر ماندگار را پروژه های بزرگ در سطح کشور دانست و تصریح کرد: دولت در زمینه های مختلف می خواهد پروژه های بزرگ را در قالب طرح مهر ماندگار تا پایان دولت به بهره برداری رسانده و نگذارد بدهی دولت دهم به دولتهای بعدی به ارث بماند.

وی پروژه های طرح مهر ماندگار را گلچینی از پروژه های استان برشمرد و اضافه کرد: پروژه های طرح مهر ماندگار که در استان انتخاب شده اند گلچینی از دو هزار و 700 پروژه استانی عمرانی در سطح استان است که هم اکنون در حال اجرا است.

بیگدلو ملاک انتخاب مهر ماندگار از بین پروژه های مختلف را تاثیر گذاری در توسعه، اشتغالزایی، عمران و... استان بیان کرد و افزود: هر کدام از طرحهای 27 گانه مهر ماندگار نقش عمده ای در آبادانی و توسعه استان دارند که از جمله آنها می توان به شبکه های مختلف آبیاری و زهکشی سدهای بزرگ همچون گیوی، سبلان، احمد بیگلو، عمارت و خدا آفرین در حوزه کشاورزی اشاره کرد.

وی پروژه های راهسازی را از دیگر طرحهای مهر ماندگار استان عنوان کرد و گفت: راه های مواصلاتی در جهت توسعه و رشد استان نقش محوری دارند به همین دلیل دومین اولویت پروژه های عمرانی استان بهسازی جاده های مواصلاتی و راهسازی است.

راه آهن اردبیل، 26 درصد پیشرفت در 15 سال، 74 درصد طی یک سال!

این مسئول از چهار بانده شدن راه نیر به سراب در سال 91 خبر داد و تصریح کرد: این راه مواصلاتی قطعا تا پایان سال چهار بانده می شود و علاوه بر جاده نیر به سراب قسمتی از راه اصلی سرچم و جاده اردبیل به مغان تا سه راهی امیرکندی تا پایان امسال چهاربانده می شود.

معاون عمرانی استاندار اردبیل راه آهن را عمده ترین طرح در رشد و توسعه استان برشمرد و افزود: راه آهن اردبیل در طول سالهای گذشته 26 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و باید در یک سال آینده 74 درصد آن کار شود تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری کار سنگینی است، متذکر شد: شرایط اقلیمی اردبیل اجازه کارهای عمرانی در ماه های طولانی از سال را نمی دهد و عملیان اجرایی در این برخی از ماه ها متوقف می شود که کار را سخت تر می کند.

پنج اکیپ اجرای طرح مهر ماندگار را نظارت می کنند

بیگدلو با اشاره به شرایط توپوگرافی و اقلیمی مسیر راه آهن تصریح کرد: در برخی مسیرها افت دما بیشتر از شهر اردبیل است که تاثیر منفی در بتن ریزی ابنیه های مسیر راه آهن دارد اما با این حال تلاش می شود تا پایان دولت دهم این پروژه به اتمام رسد.

وی مجری پروژه راه آهن را وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و یادآور شد: در اجرای این طرح نقش استان تنها در نظارت است و وزارتخانه پیمانکار را انتخاب و با آنها قرار داد امضا می کند که در این زمینه ها مسئولان استانی نقش چندانی ندارند.

معاون عمرانی استاندار از فعال شدن پنج اکیپ نظارت بر اجرای طرح مهر ماندگار در استان خبر داد و افزود: این اکیپها پروژه های مهر ماندگار را رصد کرده و در جلساتی پیگیری گزارشات خود را ارائه می دهند تا به جمع بندی نهایی برسیم.

بودجه مورد نیاز مهر ماندگار 40 هزار میلیارد است

وی با بیان اینکه اعتبارات مهر ماندگار از محل اعتبارات خاص تامین می شود، تاکید کرد: اعتبارات عمرانی استان محدود است و اگر قرار باشد اعتبارات مهر ماندگار از طریق اعتبارات عمرانی استان تامین شود، این بودجه جوابگوی هزینه یک پروژه هم نخواهد بود.

بیگدلو اعتبارات مورد نیاز برای مهر ماندگار استان را 30 الی 40 هزار میلیارد ریال دانست و گفت: اعتبارات مورد نیاز مهر ماندگار توسط نماینده تام الاختیار رییس جمهوری در طرحهای مهر ماندگار مدیریت و از این طریق تامین اعتبار می شود.

تناقض آماری در تعداد طرح مهر ماندگار

معاون استاندار اردبیل در حالی از وجود 27 طرح مهر ماندگار در استان خبر می دهد که پیش از این استاندار اردبیل تعداد پروژه های پروژه عمرانی و خدماتی استان را 37 طرح اعلام کرده بود.

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرده بود تا پایان دولت دهم 37 پروژه عمرانی و خدماتی در قالب طرحهای "مهر ماندگار" در سطح استان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی عملیات اجرایی بیشتر این طرحها از سالهای قبل آغاز شده و با صرف 210 هزار میلیارد ریال اعتبار طبق برنامه های زمان بندی شده اجرا می شود.

در جریان چهار سفر هیئت دولت به استان اردبیل 609 مصوبه و توافقنامه به تصویب رسیده که از این تعداد مصوبه 321 طرح به طور کامل در طول سالهای گذشته به بهره برداری رسیده و 183 طرح با پیشرفتهای فیزیکی مختلف در دست اجرا قرار دارند.

پروژه های مهر ماندگار از تعهدات دولت دهم است و مردم استان اردبیل برای افتتاح پروژه های این طرح به خصوص راه آهن اردبیل که طی 15 سال از آغاز آن تنها 26 درصد پیشرفت دارد، لحظه شماری می کنند تا شاهد بهره برداری از طرحهای مختلف استانی برای رشد و و توسعه استان باشند.

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گزارش: توحید مهدوی