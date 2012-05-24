دبیر تشخیص مصلحت نظام وارد مشهد شد/ رضایی سخنران قبل از نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی که صبح پنجشنبه سفر خود را به خراسان رضوی آغاز کرد، طی دو روز در محافل مختلفی که در شهرهای سبزوار و مشهد برپا خواهد شد به ایراد سخنرانی می پردازد.

رضایی در این سفر در جمع فعالان بخش اقتصادی سبزوار ایراد سخنرانی خواهد داشت و سپس در جلسه پرسش و پاسخی که در دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار می شود، شرکت می کند.

سخنرانی در مسجد جامع سبزوار به مناسبت حماسه آزاد سازی خرمشهر از دیگر برنامه های سفر دبیر تشخیص مصلحت نظام در این شهرستان است.

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد از ساعت 11 الی 13 و دیدار با آیت الله علم الهدی امام جمعه شهر، شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با فعالان سیاسی بسیج دانشجویی مشهد ساعت 18 تا 20 روز جمعه و شرکت در یادواره شهدا در مسجد امام محمد باقر(ع) قاسم آباد از ساعت 20:30 تا 22 شامگاه جمعه از جمله برنامه های این سفر دو روزه است.