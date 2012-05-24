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۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

سرهنگ میرفیضی:

پارکهای گلستان از وجود معتادان پاکسازی می شود

پارکهای گلستان از وجود معتادان پاکسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس گلستان به طرح پاکسازی پارکها از وجود معتادان و افراد بزهکار اشاره کرد و بیان داشت: پارک ها باید محلی برای آرامش و تسلی خاطر مردم باشد از این رو حضور افراد ناهنجار در اینگونه مراکز پذیرفته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از تشدید ارتقاء طرح امنیت اخلاقی در تفرجگاه ها و مناطق تفریحی و گردشگری خبر داد.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان و مسافران عنوان کرد و گفت: قطعا با تعطیلی مدارس تفرجگاه ها و مناطق ساحلی استان شاهد حضور تعداد بی شماری از مسافران خواهد بود.

سرهنگ میرفیضی همچنین گفت: با تشدید فعالیت های انتظامی و استقرار ایستگاه های پلیس بهترین شرایط را برای حضور مسافران و گردشگران فراهم خواهیم کرد.

وی با تأکید بر حغظ شئونات اسلامی و اخلاقی از سوی مسافران تصریح کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف و بی نظمی برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان از اجرای طرحهای ترافیکی به منظور روانسازی ترافیک و پیشگیری از تصادفات در سطح جاده ها و شهرهای استان خبر داد و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی لازم در این خصوص در موعد مقرر انجام خواهد شد.

کد مطلب 1610884

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