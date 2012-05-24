انتقاد از عدم احاطه ائمه جماعات به مباحث تفسیری/ به حرف حوزه گوش ندادم

به گزارش خبرنگار مهر؛ همایش«اعتکاف؛ سه روز در بهشت» در آستانه «ایام البیض» پنجشنبه 4 خرداد، با حضور حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، حجت الاسلام نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات استان تهران، حجت الاسلام حاج علی اکبری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و با شرکت 700 نفر از ائمه جماعات استانهای تهران و البرز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
رئیس ستاد اقامه نماز افزود: ائمه مساجد باید در بیان تفسیر نیز برنامه ریزی درستی داشته باشند و متناسب با نیازهای مخاطب مطالبی را انتخاب بیان کنند ضمن اینکه از خطبه و بیان تفسیر طولانی پرهیز کنید چراکه می توان در 5 دقیقه تفسیر گفت. یک دوره بیان اصول عقاید، تفسیر، فقه، قصه گویی و... نیازهای ائمه جماعات ماست و اگر ائمه مساجد خود را مجهز کنند و تفسیر را شیرین کنند در این صورت مساجد ما پر خواهد شد.
حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه روحانی باید صیاد باشد و بتواند مردم را جذب کند، بر خط شکن بودن روحانیون در فعالیتهای تبلیغی تأکید کرد و گفت: متأسفانه ائمه جماعات به کارهای رسمی محراب و مسجد قناعت کردند و در تجهیز خود به دیگر مباحث بازمانده اند.
حجت الاسلام قرائتی در پایان در جمع ائمه جماعات مساجدی که میزبان مراسم اعتکاف امسال هستند، با اشاره به رموز توفیق خود در امر تبلیغ گفت: یکی از رمزهای توفیق بنده این بوده که در عین خواندن درسهای حوزه، به حرف حوزه گوش ندادم و در طول 50 سال طلبگی یک تابستان را تعطیل نکردم.
حاشیه های مراسم
به گزارش مهر، به علت قطعی برق در اوایل سخنرانی حجت الاسلام قرائتی، دقایقی جلسه از حالت رسمی خارج شد و به علت ادامه این وضعیت و قطعی بلندگو که اعتراض شرکت کنندگان را در پی داشت؛ حجت الاسلام قرائتی از افرادی که صدای وی را نمی شنوند، خواست که به روی سن سخنرانی بیایند تا سخنرانی ادامه پیدا کند.
همچنین در این همایش دکتر عصمت از متخصصان و جراحان قلب و عروق کشورمان طی سخنانی به بیان تجربه خود از برگزاری جلسات تشریح فیزیولوژی بدن برای نمازگزاران یکی از مساجد شهر تهران پرداخت و گفت: پیشنهاد ما این است که ائمه جماعات مساجد از وزارت بهداشت بخواهند که این امکان فراهم شود تا پزشکان متدین و علاقمند بتوانند در مساجد در مورد مباحث سلامتی بدن از جمله مضرات سیگار، خطرات مواد مخدر و ... سخنرانی کنند.
قرار بود حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد سخنرانی داشته باشد که به علت محدودیت زمان سخنرانی نکرد.
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