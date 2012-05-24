انتقاد از عدم احاطه ائمه جماعات به مباحث تفسیری/ به حرف حوزه گوش ندادم

به گزارش خبرنگار مهر؛ همایش«اعتکاف؛ سه روز در بهشت» در آستانه «ایام البیض» پنجشنبه 4 خرداد، با حضور حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، حجت الاسلام نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات استان تهران، حجت الاسلام حاج علی اکبری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و با شرکت 700 نفر از ائمه جماعات استانهای تهران و البرز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز طی سخنانی به بیان توصیه هایی در راستای رونق بخشی به مساجد و جذب جوانان پرداخت و با بیان خاطراتی، بر امکان راههای مختلف برای اشاعه معارف اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی تأکید کرد.

لزوم فراگیری تفسیر از سوی ائمه مساجد/ بیان تفسیر کوتاه باشد

وی با انتقاد از عدم احاطه برخی از ائمه مساجد به تفسیر قرآن، تأکید کرد: تمام روحانیون باید یک دوره تفسیر را بگذرانند چراکه صرف تحصیلات حوزوی در این زمینه کافی نیست و ائمه جماعات باید توانایی پاسخگویی به سؤالات و مسائل مردم را داشته باشند.



رئیس ستاد اقامه نماز افزود: ائمه مساجد باید در بیان تفسیر نیز برنامه ریزی درستی داشته باشند و متناسب با نیازهای مخاطب مطالبی را انتخاب بیان کنند ضمن اینکه از خطبه و بیان تفسیر طولانی پرهیز کنید چراکه می توان در 5 دقیقه تفسیر گفت. یک دوره بیان اصول عقاید، تفسیر، فقه، قصه گویی و... نیازهای ائمه جماعات ماست و اگر ائمه مساجد خود را مجهز کنند و تفسیر را شیرین کنند در این صورت مساجد ما پر خواهد شد.

انتقاد از عدم بهره برداری از ظرفیت 20 هزار طلبه در تعطیلات تابستانی حوزه/ رمز موفقیت قرائتی



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه روحانی باید صیاد باشد و بتواند مردم را جذب کند، بر خط شکن بودن روحانیون در فعالیتهای تبلیغی تأکید کرد و گفت: متأسفانه ائمه جماعات به کارهای رسمی محراب و مسجد قناعت کردند و در تجهیز خود به دیگر مباحث بازمانده اند.