کنفرانس خبری اشتون و جلیلی به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، هرچند پیش از این اعلام شده بود که پس از پایان مذاکرات 1+5 و ایران، "کاترین اشتون" و "سعید جلیلی" در کنفرانس خبری شرکت می کنند، اما این کنفرانس تا یک ساعت دیگر به تعویق افتاد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز پنجشنبه بار دیگر با یکدیگر دیدار کردند.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در دور اول مذاکرات ایران و 5+1 بسته ای جامع شامل 5 محور را ارائه داده است که شامل موارد هسته ای و غیر هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران در بسته ای که به صورت "گام به گام" تدوین شده، گام های عملی مشخصی را به غرب پیشنهاد کرده است.

از سوی دیگر، غرب نیز پیشنهادهای را در جریان این مذکرات که از دیروز آغاز شد، به ایران ارائه کرده است.

