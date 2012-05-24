اماکن ورزشی روستایی 90 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان گلستان گفت: ظرفیت در کشور بالاست و مسئولین باید کار و تلاش بیشتری انجام دهند وخود را به مردم نزدیک کنند.

وی افزود: عملکرد در استان گلستان بسیار رضایت بخش است اما راه زیادی را در پیش داریم اما اتفاقات افتاده نیز جای تشکر دارد.

عباسی ادامه داد: مدیران استانی با همدلی کار را دنبال می کنند و ارزشمندی زیادی در مدیریت موجود استان وجود دارد.

وی اذعان داشت: اگر می خواهیم به وظایف خود عمل کنیم، باید جدیت، همراهی و تاثیر گذاری به موقع باشد، دشمن هم از این بابت نگران است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: دولت توانسته است برای خدمت گزاری در سراسر کشور افراد خوبی را جمع کند، باید یک مجموعه با وحدت آفرینی و اخلاص شکل بگیرد تا کارها به خوبی انجام شود.

وی با اشاره به سالگرد فتح خرمشهر یادآور شد: هرکس باید مطابق شان خود کار کند و دین خدا را یاری کند، فتح خرمشهر و جنگ تحمیلی نشان داد این مناسبت ها را ایمان قلبی ایجاد می کند.

عباسی افزود: ما نمی دانیم همه توان و ظرفیت ما چقدر است و نظام برنامه ریزی نیز نمی تواند همه ظرفیت ها را متوجه شود و از آن استفاده کند، گاهی از توان خود استفاده نمی کنیم و گاهی همه توان و ظرفیت خود را نمی شناسیم.

وی در ادامه گفت: باید در حد توان عمل کنیم، آنچه قرار است اتفاق بیفتد به دست خود ما اتفاق می افتد و باید دقت کنیم که چه باید بکنیم و چه کار کرده ایم.

عباسی اضافه کرد: باید ظرفیت فکری خود را بکار بگیریم، خصوصا در بحث بهره وری، از این توان چه در بخش نرم افزاری و چخ سخت افزاری کمک بگیریم.

وی تصریح کرد: فرآیند خوبی در استان گلستان اتفاق افتاده است، در کل کشور سفرهای استانی برکات زیادی داشت که مهمترین آن پسند رهبر معظم انقلاب، کارگشایی و عدالت ورزی بود.

عباسی گفت: شاخص رشد اقتصادی کشور بدون نفت 6، شاخص بورس از 12 هزار و 500 به 27 هزار واحد ارتقاء یافت و صادرات غیر نفتی نیز از 7.5 میلیارد دلار در سال 83 به 53 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است و این رشد و پیشرفت در زمانی به وقوع پیوسته است که پس از جنگ نظامی در حال جنگ نرم هستیم.

وی در پایان با اشاره به جوان بودن جامعه ایران گفت: بحث جوانان بحث بسیار مهمی است، جوانان امیدهای کشورند و هر چه کار انجام دهیم کم است.