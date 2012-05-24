کاهش 75 درصدی مالاریا در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری بیان داشت: 12 مورد مثبت مالاریا در دو ماهه اول سالجاری فروردین و اردیبهشت در هرمزگان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته 75درصد کاهش یافته است.

کارشناس مسئول برنامه حذف مالاریا مرکز بهداشت استان هرمزگان گفت: در دو ماهه اول سالجاری 12 مورد مثبت مالاریا بوده است که سال گذشته در دو ماهه اول 54 مورد مثبت بوده است که 75درصد نسبت به سال گذشته کاهش در سالجاری داشته ایم.

صفری با اشاره به موارد مثبت مالاریا در اتباع خارجی اظهارداشت: از تعداد 12 مورد مثبت مالاریا در دو ماهه اول سالجاری 11مورد مثبت مربوط به اتباع خارجی و یک مورد ایرانی بوده است.

صفری عنوان کرد: شهرستانهای بستک، بشاگرد، جاسک، بندرخمیر، پارسیان، حاجی آباد، رودان، میناب، سیریک هیچگونه مورد مثبتی نداشته است.

وی یادآور شد: عملیات سم پاشی در مناطق مالاریا خیز ، بیمار یابی فعال از گروه پرخطر همچون اتباع خارجی از علت های کاهش موارد مثبت در دوماهه اول سالجاری بوده است.

کارشناس مسئول برنامه حذف مالاریا مرکز بهداشت استان هرمزگان تصریح کرد: بیماریابی فعال در سالجاری تشدید شده است و با برنامه ریزی های انجام شده این بیماریابی در شهرهای پرتردد اتباع خارجی با حساسیت بیشتری انجام می شود.

پزشک خانواده شهری نگاه سلامت نگر در جامعه دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان گفت: استقرار پزشک خانواده در برنامه 02 و اجرای آن در شهرهای بالای 20 هزار نفر همه خدمات به صورت رایگان خواهد بود.

محمود حسین پور اظهار کرد : از مزایای برنامه 02 پزشک خانواده نگاه سلامت نگر به جامعه است و تیم سلامت نه فقط در بخش درمان بلکه شناسایی ، پیشگیری و آموزش بسیاری از بیماریها را پیگیری می کنند.

حسین پور با اشاره به اجرای پزشک خانواده شهری از شهریور ماه سالجاری در سراسر استان هرمزگان تصریح کرد: با استقرار پزشک خانواده برنامه 02 عدالت در سلامت محقق می شود و دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی در نظام ارجاع تسهیل می یابد.

وی عنوان کرد: در برنامه پزشک خانواده شهری خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و دارویی هدایت شده خواهد شد و گامی در اصلاح الگوی مصرف در حوزه سلامت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان یادآور شد: برنامه پیشنهادی و اجرایی پزشک خانواده استان هرمزگان یکی از برنامه های مورد تایید وزارت بهداشت است.