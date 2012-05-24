کاهش مشکلات اجاره بهای ملک در کرج نیازمند تعیین قیمت برای هر منطقه است

رمضان رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای لازم برای کاهش مشکلات مربوط به اجاره بهای ملک در کرج افزود: لازم است بهترین راهکارها در این راستا اتخاذ شود تا تاثیر اقدامات و فعالیتها افزایش یابد.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: همچنین لازم است شرایط به گونه ای باشد که مالک، مستاجر و مشاور املاک طبق این راهکارها عمل کنند تا در آینده شاهد افزایش قابل توجه مشکلات مربوط به اجاره در کرج باشیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.
رزاقی گفت: یکی از برنامه ها و راهکارهای خوب در این خصوص این است که برای هر منطقه ای یک قیمت تعیین شود که این امر نیازمند فعالیت کارشناسان و بازرسان مربوطه است.
کارشناسی های لازم در این خصوص صورت گیرد
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت انجام کارشناسی افزود: یکی از ضرورتها در این زمینه این است که تعیین اجاره بهای ملک در هر منطقه با توجه به همه شرایط انجام شود و کارشناسی های لازم در این خصوص صورت گیرد.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: تحقق این امر کمک می کند تا قیمتهای کارشناسی تعیین شوند و بتوانیم به آنها استناد کنیم که این امر تاثیرات مطلوب فراوانی دارد.
رزاقی ادامه داد: یکی از فعالیتهای صورت گرفته، فسخ برخی از اجاره نامه هایی بوده که در خصوص آنها شرایط لازم رعایت نشده ضمن اینکه جریمه های سنگین نیز اعمال شده است.
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