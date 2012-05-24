  1. سیاست
۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

نجات کشتی آمریکایی از حمله دزدان دریایی توسط ناوگروه نیروی دریایی ارتش

نجات کشتی آمریکایی از حمله دزدان دریایی توسط ناوگروه نیروی دریایی ارتش

یک فروند کشتی تجاری آمریکایی در پی دخالت ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران از تعرض دزدان دریایی خلیج عدن در امان ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک فروند کشتی تجاری با ملیت آمریکایی به نام MAERSK TEXAS در محدوده دریایی عمان مورد حمله چندین فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت.

به دنبال درخواست کمک کشتی آمریکایی، ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام ماموریت و گشتزنی در منطقه بود به سمت کشتی آمریکایی عزیمت و ضمن برقراری تماس جهت کمک رسانی اعلام آمادگی کرد و قایق های مهاجم به محض مشاهده ناوگروه ایرانی از محدوده متواری شده و کشتی آمریکایی ضمن تشکر از اقدام به موقع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سلامت کامل به مقصد مورد نظر عزیمت کرد.
 
کد مطلب 1610957

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