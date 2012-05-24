روابط عمومیهای گلستان نیازمند اصلاح ساختار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که ظهر پنجشنبه در سومین همایش شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان قرائت شد، آمده است: در عصر کنونی که حرکت پرشتاب در عرصه های مختلف ارتباطات را شاهدیم، مدیریت صحیح اطلاعات و ارتباطاات برای پیشبرد اهداف جامعه بشری برای ورود به جامعه اطلاعاتی با رویکرد جدید ارتباطی نقش اساسی دارد.

در این بیانیه تصریح شد: تغییر باورهای سنتی به مدرن به عنوان شاخصی برای پیشبرد اهداف روابط عمومیهاست.

دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی گلستان بر این باور است که صرف گرامیداشت یک روز بعنوان روز روابط عمومی و تکرار ان در سالهای بعدی و عدم ماندگاریش سودبخش نخواهد بود.

در این بیانیه آمده است: توجه به موضوعاتی مانند تحقیق در زمینه روابط عمومی، تغییر رویکرد ارتباطات بجای تبلیغات در روابط عمومی ها، جذب دانشجویان متحصص در مشاغل روابط عمومی، بها دادن و قدردانی مدیران دستگاهها به متخصصان روابط عمومی، اموزش مستمر در مقوله روابط عمومی، ارتباط دوسویه مردم و رسانه و بالعکس با روابط عمومی، بودن به عنوان روابط عمومی سازمان نه روابط عمومی رئیس سازمان، تعامل با افکار عمومی توسط روابط عمومی، پاسخگو بودن به سئوالات روابط عمومی ها و عدم تغییر سریع و خلق الساعه روابط عمومی ها ضروری است.

شورای هماهنگی روابط عمومیهای گلستان معتقد است کسب اطلاع و پردازش آن و اطلاع رسانی از وظایف اصلی روابط عمومیهاست و ضروریست دستگاههیا اجرایی استان توجه جدید به تحقیق، پژوهش و افکار سنجی و استفاده زا تکنیکهای تحلیل محتوا، تحقیقات پیمایشی داشته تا توانایی اجرای وظایف اصلی خود را به نحو احسن انجام دهد.

همچنین در این بیانیه تاکید شد: باید روابط عمومی توجه مضاعفی به فعالیتهایی نظیر ارتباطات مردمی، مدیریت آموزشی و ارتباطات رسانه ای توانمندیهای روابط عمومی الکترونیکی و استفاده از فضای مجازی را داشته باشد.

به باور این شورا، عدم استفاده از قابلیتهای روابط عمومی الکترونیکی مانند شبکه سازی مخاطبان، پاکدست ها، پرتال، وب سایت ها، وبلاگ، نشریه الکترونیک، قابلیتهای چند رسانه ای، تابلو گردان، کیوسکهای اطلاع رسانی و سایر ابزارهای الکترونیکی داشته باشد تا در عصر کنونی به وظایف خود بپردازد.

عدم توجه به مقولات فوق در مجموعه روابط عمومی های دستگاههای اجرایی ملموس و نیاز به اصلاح ساختار و تغییر نگاههای و تقویت عملکرد نیز بسیار محسوس تر است.

شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی گلستان از حمایتهای استاندار گلتسان که به عنوان حامی روابط عمومی ها در هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک تهران تقدیر شد، قدردانی کرد.