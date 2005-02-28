ورود مجلس به بحث لايحه بودجه سال 84 غيرقانوني است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اسماعيل جبارزاده به خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه در گزارش كميسيون تلفيق، فقط به تغييرات تبصره ها اشاره شده و به تغييرات رديف هاي درآمدي و هزينه اي و همچنين رقم هاي ماده واحده اشاره نشده، لذا ورود مجلس به بحث كليات لايحه بودجه سال 84 مخالف آيين نامه داخلي مجلس و غيرقانوني است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق آيين نامه داخلي مجلس، بعد از اينكه كميسيونهاي تخصصي گزارش خود را به كميسيون تلفيق بودجه دادند، اين كميسيون موظف است در مدت دو هفته ضمن بررسي گزارشهاي كميسيون هاي تخصصي، جمع بندي و گزارش خود را به صحن علني تقديم كند.

جبارزاده گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس، ابتدا كليات، بررسي و پس از راي گيري، موضوع درآمدها و تبصره ها و رديف هاي هزينه اي بررسي مي شوند.

عضو فراكسيون اقليت ادامه داد: آنچه امروز در جلسه علني مجلس رخ داد، اين است كه گزارش كميسيون تلفيق فقط به تغييرات تبصره ها اشاره دارد و اين در حالي است كه نماينده اي كه مي خواهد درباره كليات بودجه صحبت كند، بايد تغييرات رديف هاي درآمدي، هزينه اي، تبصره ها و كل ماده واحده را داشته باشد.

جبارزاده گفت: اعتراض اين است كه با تغييرات تبصره ها نمي شود وارد بحث كليات بودجه شد چون سه جزء ديگر وجود ندارد.