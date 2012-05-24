نباید به بهانه گفتگو از اصول مذهب کوتاه بیائیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا استادی در کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی که روز پنجشنبه در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم برگزار شد با اشاره به شبهاتی که علیه مکتب تشیع وارد میشود، اظهار داشت: علمای ما با آغوش باز از شبهات استقبال میکنند و به آنها پاسخ میدهند.
وی با بیان اینکه سه رویکرد برای مواجهه با شبهات وجود دارد، گفت: بعضیها خیلی تند و تیز صحبت میکنند که این نوع برخورد پسندیده نیست و شخص مقابل از ما دلزده میشود. نقطه مقابل آن این است که برخیها به خاطر اینکه بحث کنند بسیاری از مسلمات را در نظر نمیگیرند اما اگر کسی بتواند بر اصول و اساس مذهب خودش ایستادگی کند و هم در صحبتهای خود تندی نداشته باشد بهتر است.
امام جمعه قم تصریح کرد: مجمع البیان طوری نوشته شده که اگر کسی از آغاز تا پایان آن را مطالعه کند در هیچ جا نمیتواند به صاحب این اثر خرده بگیرد که از اصول کوتاه آمده و خط قرمزهای آنها را رعایت نکرده باشد.
وی ادامه داد: عبدالجلیل رازی قزوینی نیز در کتاب نقض خود هم حرفش را خوب بیان کرده و هم از فرصت خوب استفاده کرده و در عین حال خط قرمزها را مراعات کرده است.
تندی به ناصبی خبیث
آیتالله استادی گفت: البته در این کتاب تندیهایی صورت گرفته است اما این تندیها به افرادی نسبت داده شده که بیادب و هتاک بودهاند از این رو یکی از مسائلی که وقتی انسان با مشاهده آن در این کتاب ناراحت میشود این است که ناصبی خبیث، مراکز شیعی ما را تحقیر کرد و اگر مرحوم رازی در این کتاب تندی کرد خطابش به کسی است که اهانت و تحقیر کرده است.
امام جمعه قم از تلاشهای مرحوم میرجلال الدین محدث ارموی در تصحیح کتاب نقض قدردانی کرد و گفت: علاقه به اهل بیت(ع) در چهره مرحوم محدث موج میزد و ایشان یک عمر تلاش کردند و کتابخانه بسیار گرانقدری ایجاد کردند.
وی ادامه داد: این کتابخانه با همت بازماندگان مرحوم محدث به قم منتقل شد و خیلی جای خوشحالی است که کتابهای آن پراکنده نشد.
آیتالله استادی با اشاره به تلاش 60 ساله مرحوم محدث در تدوین شرح دعای ندبه گفت: امیدوارم موسسات یا بازماندگان مرحوم محدث هر چه زودتر این کتاب را منتشر کنند.
وی از برگزارکنندگان این کنگره قدردانی کرد و گفت: این مجموعه میتواند موجب ارج نهادن به تلاشهای علمی مرحوم عبدالجلیل رازی قزوینی میشود.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: نباید به بهانه گفتگو با سایر مذاهب از اصول و اعتقاداتمان کوتاه بیائیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا استادی در کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی که روز پنجشنبه در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم برگزار شد با اشاره به شبهاتی که علیه مکتب تشیع وارد میشود، اظهار داشت: علمای ما با آغوش باز از شبهات استقبال میکنند و به آنها پاسخ میدهند.
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