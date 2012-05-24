عملیات اجرایی مجموعه آپارتمانهای انارستان در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی مجموعه آپارتمان های 204 واحدی انارستان با حضور شهردار کلانشهر قم و مدیران دستگاه های اجرایی استان در قم آغاز شد.



محمد دلبری در این مراسم در خصوص این طرح اظهار کرد: با توجه به طرح های متعددی که برای قم در نظر گرفتیم و در راستای بازگشایی معابر عمومی و شریان های اصلی شهر، شهرداری به تملک املاکی که باعث سد معبر شده اقدام کرد.



وی ادامه داد: بعضی خانواده هایی که املاکشان در طرح قرار گرفته بود امکان تهیه مسکن را نداشتند و به نوعی تحقق این امر برای آن ها سخت و مشکل بود بعد از اتمام ساخت این پروژه یک واحد در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.



شهردار قم گفت: بر این اساس بر آن شدیم تا برای رفع مشکل کسانی که املاکشان در طرح شهرداری قرار می گیرد اقدام به تامین مسکن کنیم.



وی افزود: در این راستا مجموعه آپارتمان های 204 واحدی انارستان به عنوان معوض املاک طرح فاز پنج عمار یاسر در نظر گرفته شد.



دلبری ابراز کرد: عملیات اجرایی این مجموعه آپارتمان در زمینی به مساحت هفت هزار و 230 متر مربع با زیر بنایی بالغ بر 41 هزارو 892 متر مربع آغاز شد که در 9 فاز احداث می شود و متراژ آپارتمان‌های هر بلوک بین 94 تا 290 متر مربع است.



شهردار قم افزود: این طرح با هزینه ای بالغ بر 240 میلیارد ریال در مدت زمان یک سال اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.



کتابخانه عمومی آیت الله بروجردی در قم به جمع کتابخانه های مشارکتی پیوست



در راستای توسعه کتاب و کتابخوانی، کتابخانه عمومی آیت الله بروجردی در قم با انعقاد تفاهمنامه به جمع کتابخانه های مشارکتی پیوست.



علی فریدونی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم با اعلام این خبر گفت: بر اساس موافقت نامه کتابخانه های عمومی مشارکتی، کتابخانه آیت الله بروجردی با زیربنای چهار هزار مترمربع تحت مدیریت این اداره کل قرار گرفت.



وی ادامه داد: این کتابخانه در سال 1340 افتتاح شد و در حال حاضر دارای یکصدهزار نسخه کتاب در موضوعات مختلف است.



فریدونی اظهار داشت: براساس این موافقت نامه، اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم این کتابخانه را بر طبق اصول کتابداری پیش برده و برآن نظارت می نماید.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم افزود: تامین نرم افزار مدیریت کتابخانه و نمایه نشریات برای ارائه خدمات مکانیزه به اعضا از برنامه های در حال اجرا برای این کتابخانه است.



برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در قم



به مناسبت بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی، مسابقه کتابخوانی با هدف آشنایی عموم با تاریخ هشت ساله دفاع مقدس و روز ملی فتح خرمشهر در قم برگزار می شود.



احمد آراسته فرد، کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با اعلام این خبر گفت: این مسابقه کتابخوانی در یادواره شهدای فتح خرمشهر در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می شود.



وی ادامه داد: در این یادواره پنج هزار بروشور مسابقه بین شرکت کنندگان توزیع و به برگزیدگان جوایز ارزنده ای از جمله کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اهدا خواهد شد.



آراسته فرد افزود: در بروشورهای این مسابقه، علاوه بر ارائه مطالبی پیرامون فتح خرمشهر، هفت کتاب نیز در حوزه دفاع مقدس جهت مطالعه شرکت کنندگان معرفی شده است.



اختصاص شش اصله درخت به طرح شجره طیّبه کمیته امداد



مراسم افتتاحیه طرح شجره طیّبه با حضور معاون توسعه مشارکت‌های مردمی و مدیر شهرستان کمیته امداد قم، امام جمعه بخش خلجستان و جمعی از مسئولان و باغداران در شهر دستجرد و درباغ حاج وجیه الله آسیا دار برگزار گردید.



دراین مراسم سه اصله درخت گردو توسط حاج وجیه الله آسیادار و دو اصله درخت قیصی توسط حاج شریف علی زینلی و یک اصله درخت گردو توسط داود محمد میرزایی به طرح شجره طیّبه کمیته امداد اهدا شد.



طرح شجره طیّبه الگو گرفته از مضامین و آموزه های قرآنی است که طی آن باغداران خیّر عوائد حاصل از هرتعداد درخت به میل خود را تا هرزمانی که خود بخواهند به محرومین و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص میدهند.