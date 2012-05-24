ثبت اطلاعات موقوفات مازندران در سامانه جامع

غریب رضا وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان شهریور اطلاعات موقوفات و بقاع مازندران در سامانه جامع ثبت می شود.

رئیس امور اوقافی اوقاف مازندران افزود: هدف از اجرایی این طرح طبق دستورالعمل سازمان اوقاف، تسهیل در خدمات دهی به اصحاب وقف و بقاع و تثبیت اطلاعات بقاع و موقوفات استان است.

وحیدی ادامه داد: حدود 90 درصد اطلاعات موقوفات و بقاع از نظر کمیت بر روی سامانه وارد شده و از نظر کیفیت از جمله منطبق کردن اسناد و مدارک موقوفات با اصل و تکمیل اطلاعات توسط اعضای ستاد استانی و شهرستانی در ادارات اوقاف در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تجدید اجارات موقوفات گفت: اسناد اجارات باید به تعداد رقبات موجود در استان در سامانه تنظیم شود و این نیاز به همکاری همه مستأجرین اوقاف دارد.

مسئول دبیرخانه ستاد پیگیری امورات سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه افزود: طبق برنامه ریزی بصورت روزانه بیش از 350 سند اجاره در سامانه تنظیم می شود و دیگر اطلاعات بر روی سامانه قرار می گیرد تا به تائید نهایی سازمان برسد تا این اطلاعات تثبیت شود.